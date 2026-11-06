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Xabi Alonso a refusé de s’attarder sur l’absence de Cole Palmer dans la sélection anglaise, assurant que ses conversations avec le joueur de 24 ans portent uniquement sur Chelsea. L’entraîneur de Chelsea a également plaisanté au sujet du masque de protection du gardien Emiliano Martinez et révélé que le milieu de terrain Moises Caicedo avait de « petits problèmes » avant le déplacement à Sunderland, dimanche, en Premier League.

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Alonso reste discret sur la non-sélection de Palmer avec l'Angleterre

Alonso a été interrogé sur Palmer lors de sa conférence de presse d'avant-match, vendredi à Cobham, après que le joueur de 24 ans a été écarté de la sélection anglaise pour les rencontres de Ligue des nations face à la Croatie et à l'Espagne. Selon les informations de football.london, des responsables à Wembley ont contacté Chelsea pour vérifier sa disponibilité. Bien qu'ils aient appris qu'il était apte à jouer, l'Angleterre ne l'a pas retenu, faisant de Morgan Rogers le seul représentant du club.

Interrogé sur une éventuelle discussion avec Palmer au sujet de cette non-sélection, Alonso a répondu : « Non, nous n'en avons pas parlé. Nous avons parlé de notre match de dimanche. Nous sommes très satisfaits de Cole ; je pense qu'il prend plaisir à jouer. Il s'entend très bien sur le terrain avec les autres attaquants. Il aide l'équipe. Il aide aussi l'équipe à développer et à améliorer ce que nous voulons mettre en place et ce que nous voulons accomplir, tout en sachant que cela prend du temps. Mais je suis très satisfait de ses qualités, de son attitude et de l'influence qu'il a sur le reste de l'équipe. »

Le carton rouge de Palmer évoqué à Chelsea

Alonso a insisté sur le fait que ses échanges avec Palmer portent sur le club, et non sur la sélection. « Nous parlons de Chelsea, nous parlons de nous. Nous avons déjà suffisamment à faire. Nous devons nous concentrer sur chaque week-end, et c'est là que je peux agir, ce sur quoi j'ai prise et ce dont nous parlons », a-t-il déclaré.

L'Espagnol a toutefois confirmé que les deux hommes avaient évoqué le récent carton rouge de Palmer. « Il doit se concentrer sur ce qu'il a à faire : bien jouer au football, prendre du plaisir avec nous, avec Chelsea, et nouer des liens sur le terrain avec ses coéquipiers, bien sûr », a-t-il ajouté. « Nous avons parlé du carton rouge après le match contre Tottenham. C'est un sujet que nous avons abordé, mais à part cela, nous parlons surtout de football et de ce que nous pouvons améliorer. »

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Des nouvelles du masque de Martinez et des inquiétudes pour Caicedo

Martinez, opéré le mois dernier d'une fracture de la mâchoire, a repris l'entraînement avec un masque. Alonso décidera dimanche s'il sera titulaire. « Le masque vient d'un spécialiste, je suppose, pas d'un magasin d'articles pour Halloween [rires]. D'un spécialiste, c'est certain », a-t-il plaisanté. « Il s'y habitue. Ce n'est évidemment pas ce qu'il y a de plus confortable, mais il s'y habitue. Il s'est entraîné avec presque toute la semaine. Je suis sûr qu'il devra faire avec pendant quelque temps et s'y adapter. Il a tout fait avec, donc cela ne le gêne pas, et les médecins nous ont donné leur feu vert après sa commotion cérébrale. Cela fait déjà trois semaines, donc nous avons tout ce qu'il nous faut. »

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Prochains matchs SUN Premier League 09:00 CHE

Caicedo, de son côté, a manqué la première partie de l'entraînement mercredi. « Après le dernier match, il a eu quelques petits problèmes. Nous comptons donc faire le point demain sur différentes situations, dont celle de Moi », a déclaré Alonso, avant d'ajouter : « C'est davantage une gêne qu'un problème au mollet. »

Quelle est la suite pour Chelsea ?

Chelsea, actuellement dans le top 4, effectuera sa dernière séance d'entraînement demain avant son déplacement à Sunderland, une équipe qui, selon Alonso, « mérite plus de points qu'elle n'en a obtenus ».

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Alonso ne s'attend pas à pouvoir compter sur Maxence Lacroix ou Joao Pedro, tandis que Jorrel Hato a besoin « d'encore quelques semaines ». Il donnera d'autres nouvelles avant le match contre Leeds, après la trêve internationale.