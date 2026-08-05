Il ne se contentera pas de l'affaire Salah : la star d'Al-Hilal, prochaine cible du président de Trabzonspor

À peine Trabzonspor avait-il bouclé le dossier du recrutement de la star égyptienne Mohamed Salah que le club turc entamait déjà des démarches vers une nouvelle cible offensive, dans le cadre de la poursuite du renforcement de son effectif durant le marché des transferts estival.

Selon les informations de la chaîne A Spor, Trabzonspor a entamé des démarches en vue de recruter l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, joueur d'Al-Hilal en Arabie saoudite, après avoir réussi à s'attacher les services de Salah dans l'un des transferts les plus marquants du mercato.

Le rapport précise que le club turc a présenté une offre à Núñez, tout en se préparant à entamer les discussions avec le joueur et ses représentants, ainsi qu'avec la direction de son club Al-Hilal, dans une tentative d'explorer la possibilité de finaliser l'opération, sans dévoiler le moindre détail supplémentaire concernant la nature des négociations ou la position du club saoudien.

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Trabzonspor poursuit son activité sur le marché des transferts, après avoir provoqué un vif remous au niveau du football mondial en finalisant le transfert de Mohamed Salah, qui est arrivé en Turquie ce mercredi à la mi-journée et a bénéficié d'un grand accueil à l'aéroport Atatürk, en vue de sa cérémonie de présentation, qui devrait avoir lieu demain jeudi, une fois la visite médicale effectuée.

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Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, avait déclaré qu'il pouvait s'attacher les services de n'importe quelle star qu'il souhaitait, défiant tous ses concurrents locaux en Turquie, après le succès des négociations avec Salah.

Núñez, âgé de 27 ans, a disputé 24 matchs sous le maillot d'Al-Hilal la saison dernière, inscrivant 9 buts et délivrant 5 passes décisives.

Núñez avait rejoint Al-Hilal en provenance de Liverpool l'été dernier, mais le transfert de Karim Benzema, finalisé par le club lors du dernier mercato hivernal, a bouleversé les plans du joueur et contraint l'entraîneur Simone Inzaghi à mettre Núñez à l'écart, ce qui l'a poussé à demander son départ.

Outre Trabzonspor, le club de Beşiktaş cherche à s'attacher les services de Núñez, ne serait-ce que sous forme de prêt, après l'échec de ses négociations pour recruter Salah précédemment.

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