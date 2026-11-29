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La manita infligée par le Barça au Deportivo Alavés n'a pas été qu'une large victoire de plus à ajouter au bilan de l'équipe. Elle s'est transformée en occasion pour Hansi Flick d'adresser une série de messages importants. Le technicien a parlé franchement de l'état d'esprit de ses joueurs et des raisons de leurs difficultés à certains moments du match, avant de révéler ce qu'il attend d'eux en vue du choc face à l'Atlético de Madrid, lors d'une semaine qui pourrait peser lourd dans la course au titre en Liga.

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En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur allemand a abordé plusieurs sujets : la nécessité d'entrer fort dans les matchs dès la première minute, son analyse du jeu offensif et du troisième but, sa position sur les buts encaissés et sur la défaite du Real Madrid, sans oublier ses éloges envers Raphinha et sa lecture tactique du prochain match face à l'Atlético de Madrid.

Flick réclame un autre état d'esprit

Flick a adressé un message clair : le Barça doit afficher une forte personnalité dès le début des matchs, d'autant que l'équipe a été menée au score lors de ses deux dernières rencontres de championnat. Il a assuré que le sujet avait été évoqué dans le vestiaire.

« Nous devons être présents sur le terrain dès la première seconde, et c'est ce que nous avons bien fait aujourd'hui », a-t-il déclaré.

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Il n'a toutefois pas occulté les minutes difficiles qui ont suivi l'égalisation, expliquant que l'équipe avait un peu souffert pendant 5 ou 10 minutes, avant de reprendre le contrôle, d'inscrire le deuxième but puis de livrer un match remarquable.

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Le technicien allemand s'est attardé sur le troisième but, estimant qu'il incarne la manière dont il veut voir jouer le Barça : faire circuler le ballon calmement entre les joueurs, puis renverser le jeu et obliger l'adversaire à se déplacer, afin d'exploiter les espaces disponibles.

Il a ajouté que son équipe possède la qualité nécessaire pour maîtriser les matchs, mais qu'elle doit se montrer plus sérieuse dans certaines situations et certaines zones du terrain. Selon lui, faire tourner le ballon ne suffit pas : il faut aussi faire bouger l'adversaire pour que s'ouvrent les espaces à exploiter, ce que les joueurs ont parfaitement réalisé sur le troisième but.

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Flick s'est dit très satisfait de la prestation, reconnaissant que le Barça avait rencontré quelques difficultés en début de match, avant d'imposer sa domination durant les quatre-vingts minutes restantes et de livrer un niveau de jeu qui méritait la victoire.

La défaite du Real Madrid

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Interrogé sur les buts encaissés à répétition et sur le fait de savoir s'il était aussi agacé qu'après le match précédent, Flick a expliqué que la situation était différente cette fois. Il a salué le stade du Deportivo La Corogne, l'ambiance formidable des supporters et la volonté des locaux de réaliser un grand match face au Barça et de lui faire mal.

Il a admis que son équipe aurait pu mieux défendre sur l'action du but, tout en insistant sur le fait que l'évaluation du match ne doit pas s'arrêter à ce moment-là : elle doit aussi prendre en compte la réaction des joueurs, leur capacité à reprendre le contrôle, puis à marquer le deuxième but et à dominer la rencontre.

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Flick a également nié que la défaite du Real Madrid la veille ait influencé ses choix pour le onze de départ, assurant que les résultats des concurrents ne dictent pas ses décisions et que le Barça a toujours pour obligation de gagner.

Mise en garde avant l'Atlético

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Flick a salué la performance de Raphinha, auteur de 3 buts, une scène qui a rappelé le triplé de Lionel Messi lors de la dernière visite du Barça au Riazor, il y a 8 ans.

L'entraîneur allemand a qualifié de « fou » ce que réalise le joueur brésilien, révélant qu'il lui avait parlé après le match en plaisantant au sujet de son pressing incessant et de ses courses répétées, se demandant pourquoi il n'arrêtait jamais de courir et de presser les adversaires.

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Il a assuré que c'est là le style et la mentalité de Raphinha, soulignant que celui-ci a une grande envie de marquer et qu'il sait se placer dans les zones où il devient dangereux, profitant de la présence de coéquipiers capables de bien le servir. Il a ensuite insisté sur le fait que le Brésilien traverse une période formidable.

Flick est aussi revenu sur l'action du premier but, sur laquelle Dani Olmo a failli marquer sans toucher le ballon. Il s'est dit convaincu que le milieu espagnol l'avait volontairement laissé passer après avoir décidé de jouer l'action de cette façon, une preuve de son intelligence et de sa capacité à lire le jeu.

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Concernant le choc face à l'Atlético de Madrid mercredi prochain, Flick a refusé de considérer la victoire contre le Deportivo La Corogne comme une garantie de succès. Il a rappelé que le match commencera sur le score de 0-0 et que l'adversaire dispose d'une équipe solide dirigée par Diego Simeone, qu'il a qualifié d'entraîneur formidable.

Le technicien allemand a exprimé un profond respect pour le travail de Simeone, jugeant incroyable qu'il soit resté de longues années à la tête de l'Atlético tout en conservant la faim et la passion de se consacrer à son équipe, même s'il a reconnu qu'il n'est pas toujours facile de traiter avec lui ni d'affronter son équipe.

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Flick a qualifié cette semaine de très importante, avec un match tous les 3 jours, mais il s'en est tenu à son principe : se concentrer uniquement sur le prochain match, puis passer au suivant. Il a dit espérer que les joueurs ne se soient pas lassés d'entendre ce message à répétition.

Il a conclu en rappelant que le Barça compte actuellement 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid, mais que la 14e journée reste très tôt dans la saison, avec 24 matchs encore à disputer et de nombreux points à prendre. Selon lui, la route vers le titre est encore longue, et la victoire contre le Deportivo doit être une étape dans un parcours qui exige encore beaucoup de travail et de concentration.