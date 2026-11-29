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Les cinq buts inscrits par Barcelone face au Deportivo La Corogne n'ont pas seulement offert une large victoire de plus à l'équipe. Ils ont aussi donné à Hansi Flick l'occasion de faire passer une série de messages importants : il a parlé franchement de l'état d'esprit de ses joueurs et des raisons de leurs difficultés à certains moments du match, et a révélé ce qu'il attend d'eux avant le choc face à l'Atlético de Madrid, dans une semaine qui pourrait peser lourd dans la course au titre en Liga.

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En conférence de presse d'après-match, le technicien allemand a abordé plusieurs sujets : la nécessité d'entrer fort dans les matchs dès la première minute, son analyse du jeu offensif et du troisième but, sa position sur les buts encaissés et la défaite du Real Madrid, et enfin ses éloges envers Raphinha et sa lecture tactique du prochain choc face à l'Atlético de Madrid.

Flick réclame un autre état d'esprit

Flick a adressé un message clair sur la nécessité pour Barcelone d'afficher une forte personnalité dès le début des rencontres, d'autant que l'équipe a été menée au score lors de ses deux derniers matchs de championnat. Il a assuré que le sujet avait été discuté dans le vestiaire.

« Nous devons être présents sur le terrain dès la première seconde, et c'est ce que nous avons bien fait aujourd'hui », a-t-il déclaré.

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Il n'a toutefois pas occulté les minutes difficiles qui ont suivi l'égalisation, expliquant que l'équipe avait un peu souffert pendant 5 ou 10 minutes, avant de reprendre le contrôle, d'inscrire le deuxième but puis de livrer un match superbe.

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Le technicien allemand s'est attardé sur le troisième but, estimant qu'il incarne la manière dont il veut voir jouer Barcelone : faire circuler le ballon calmement entre les joueurs, puis renverser le jeu et forcer l'adversaire à se déplacer, afin d'exploiter les espaces disponibles.

Il a ajouté que son équipe possède la qualité nécessaire pour dominer les matchs, mais qu'elle doit se montrer plus rigoureuse dans certaines situations et certaines zones du terrain. Selon lui, faire circuler le ballon ne suffit pas : il faut aussi faire bouger l'adversaire pour que les espaces à exploiter apparaissent, ce que les joueurs ont parfaitement réalisé sur le troisième but.

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Flick s'est dit très satisfait de la prestation, soulignant que Barcelone avait rencontré quelques difficultés en début de match avant d'en prendre le contrôle durant les 80 minutes restantes, avec un niveau de jeu qui justifiait la victoire.

La défaite du Real Madrid

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Interrogé sur les buts encaissés à répétition et invité à dire s'il était aussi en colère qu'après le match précédent, Flick a expliqué que la situation était différente cette fois. Il a salué le stade du Deportivo La Corogne, l'ambiance formidable en tribunes et la volonté des locaux de livrer un grand match face à Barcelone et de lui faire mal.

Il a reconnu que son équipe aurait pu mieux défendre sur l'action du but, tout en insistant sur le fait que l'évaluation du match ne devait pas s'arrêter à ce moment, mais tenir compte de la réaction des joueurs et de leur capacité à reprendre le contrôle, puis à marquer le deuxième but et à imposer leur domination.

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Flick a également nié que la défaite du Real Madrid la veille ait influencé ses choix pour le onze de départ, assurant que les résultats des concurrents ne dictent pas ses décisions et que Barcelone doit toujours viser la victoire.

Mise en garde avant l'Atlético

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Flick a salué la prestation de Raphinha, auteur de 3 buts, une performance qui rappelle le triplé de Lionel Messi lors de la dernière visite de Barcelone au stade du Riazor, il y a 8 ans.

Le technicien allemand a qualifié ce que réalise le Brésilien de complètement fou, révélant qu'il lui avait parlé après le match en plaisantant sur son pressing incessant et ses courses répétées, lui demandant pourquoi il n'arrêtait jamais de courir et de presser les adversaires.

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Il a assuré que c'est là le style et l'état d'esprit de Raphinha, soulignant sa grande envie de marquer et son sens du placement dans les zones où il devient dangereux, lui qui profite de la présence de joueurs capables de bien le servir. Il a enfin insisté sur le fait que l'ailier traverse une période formidable.

Flick est aussi revenu sur l'action du premier but, sur laquelle Dani Olmo a failli marquer sans toucher le ballon. Il s'est dit convaincu que le milieu espagnol l'avait volontairement laissé passer, ayant choisi de jouer l'action de cette manière, une preuve de son intelligence et de sa capacité à lire le jeu.

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Concernant le choc face à l'Atlético de Madrid, mercredi prochain, Flick a refusé de voir dans la victoire contre le Deportivo La Corogne une garantie de succès, assurant que le match débutera à 0-0 et que l'adversaire dispose d'une équipe solide dirigée par Diego Simeone, qu'il a qualifié d'entraîneur formidable.

Le technicien allemand a exprimé un grand respect pour le travail de Simeone, jugeant incroyable qu'il soit resté de si longues années sur le banc de l'Atlético tout en conservant la faim et la passion de se consacrer à son équipe, même s'il a reconnu que l'affronter, lui et son équipe, n'est pas toujours facile.

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Flick a qualifié la semaine en cours de très importante, avec un match tous les 3 jours, mais il est resté fidèle à son principe : se concentrer uniquement sur le prochain match, puis passer au suivant. Il a ajouté qu'il espérait que les joueurs ne se lassaient pas d'entendre ce message.

Il a conclu en rappelant que Barcelone compte actuellement 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid, mais qu'à la 14e journée, il est encore très tôt, avec 24 matchs à disputer et beaucoup de points en jeu. Pour lui, le chemin vers le titre est encore long, et la victoire contre le Deportivo ne doit être qu'une étape d'un parcours qui exige encore beaucoup de travail et de concentration.