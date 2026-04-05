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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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« Il ne sait pas où se trouve le but »… La presse anglaise critique Salah après le quadruplé de Manchester City

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La star des Reds a livré une performance médiocre face aux hommes de Pep Guardiola

L'international égyptien Mohamed Salah a essuyé de vives critiques dans les médias anglais après la défaite 4-0 de Liverpool face à Manchester City, samedi dernier, en quarts de finale de la FA Cup.

Certains analystes ont qualifié ce match de l'une des plus faibles performances du « roi égyptien » cette saison, notamment après qu'il a manqué un penalty à la 64e minute.

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Selon les notes publiées par le site This Is Anfield, Salah a obtenu une note médiocre de 3,53/10, le site qualifiant la performance de la star de Liverpool de « catastrophique », notamment en raison de son penalty manqué.

Le site a ajouté que Salah avait été le joueur ayant le plus touché le ballon dans la surface de réparation de City, avec 14 touches, mais qu'il n'avait réussi à en exploiter aucune.

« Une performance triste »

Dans une analyse technique diffusée sur la chaîne « TNT Sports », l'ancienne star écossaise Ali McCoist a qualifié la performance de Salah de « triste », déclarant : « C'est regrettable, car il semble n'être que l'ombre de l'homme qui a illuminé ce championnat et ce pays... Il ne semble pas avoir confiance en lui en tant que joueur en ce moment. »

L'ancien gardien de but de l'équipe d'Angleterre, Joe Hart, partageait son avis, affirmant que Salah semblait « très peu sûr de lui » et qu'il l'avait vu « complètement abattu » alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires à la mi-temps.

Steve Nicol, ancienne star de Liverpool et analyste pour ESPN, s’est également dit surpris par ce revirement soudain de niveau, déclarant : « C’est sans précédent… Comment peut-on passer du statut de candidat au titre de meilleur joueur de l’année dernière à ça ? Au point que vous ne semblez même plus savoir où se trouve le but ! ».

Rappelons que la star égyptienne a récemment annoncé qu’il quitterait les Reds à la fin de la saison en cours, mais qu’il n’a pas encore précisé sa nouvelle destination.

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