« Il ne s'y attendait pas de la part de Messi » : un joueur arabe dévoile les coulisses de la surprise du Ballon d'or

L'Algérien Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, a bénéficié d'une reconnaissance exceptionnelle de la part de la légende argentine Lionel Messi, qui l'a inclus parmi ses choix dans la course au trophée Kopa récompensant le meilleur jeune joueur, lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, un geste qui reflète la place qu'occupe désormais le jeune talent algérien montant sur la scène européenne.

Le capitaine de l'Argentine a placé Maza en troisième position de sa liste, derrière le duo du Barça Lamine Yamal et Pau Cubarsí, sacrés champions du monde avec la sélection espagnole, offrant ainsi au joueur du Bayer Leverkusen un soutien moral important, lui qui a terminé la compétition pour le trophée à la neuvième place.

Maza a dévoilé sa réaction face au choix de Messi, affirmant qu'il n'était pas pleinement au courant des détails au départ, en raison de sa concentration sur le match de son équipe face à Stuttgart en championnat d'Allemagne.

Le joueur algérien a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne Sky Sports : « Je l'ai appris il y a peu, mais j'étais davantage concentré sur le match. Je voulais repousser le moment d'y penser et attendre la fin de la rencontre pour vérifier si la nouvelle était vraie ou non. »

Et d'ajouter : « J'ai jeté un coup d'œil rapide à la fin, et j'ai bien sûr reçu un appel. J'ai essayé de ne pas me laisser distraire, mais certains messages ont commencé à me parvenir. C'est un grand honneur de bénéficier d'une telle reconnaissance et d'être choisi par un joueur de la trempe de Messi. »

Le choix de Messi revêt une signification particulière pour Maza, qui continue d'attirer les regards avec le Bayer Leverkusen, après avoir réussi à imposer son nom parmi les meilleurs jeunes talents du football européen, devenant ainsi la cible de plusieurs grands clubs, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain.