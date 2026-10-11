« Il ne reviendra pas de sitôt » : Musiala pourra-t-il continuer à jouer au football ?

La star du Bayern Munich Jamal Musiala (23 ans) poursuit son chemin vers la guérison, après avoir subi une nouvelle blessure à la cuisse, le Bayern espérant qu'il pourra bientôt reprendre sa progression vers son meilleur niveau.

Musiala a précédemment souffert d'une grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs : une fracture du péroné, qui l'a éloigné des terrains pour une longue période. L'international allemand a ensuite commencé progressivement à retrouver sa pleine forme avant qu'un autre contretemps ne vienne le freiner, suscitant l'inquiétude à son sujet, puisqu'il a perdu connaissance à deux reprises lors des deux matches amicaux du Bayern dans le cadre de sa préparation pour la saison, contre Leipzig et Heidenheim en l'espace de 4 jours.

Le joueur a ensuite révélé le diagnostic de sa blessure en déclarant sur Instagram : « On m'a diagnostiqué des absences brèves et temporaires résultant d'un trouble neurologique, mais elles sont traitables. »

Le Bayern reste toutefois convaincu que Musiala peut se retrouver et retrouver le meilleur niveau qui a fait de lui l'un des talents offensifs les plus prometteurs d'Europe.

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S'exprimant auprès de Bild, Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a évoqué le potentiel du milieu de terrain et les espoirs entourant sa guérison.

Il a déclaré, selon des propos rapportés par le site Yahoo Sport : « Je pense que le pays tout entier espère que Jamal retrouvera le niveau qui était le sien avant sa grave blessure à la Coupe du monde des clubs. Il était en route pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. »

Une question décisive

Au sujet des interrogations sur la santé de Musiala et sur sa capacité à poursuivre sa carrière au plus haut niveau du football, en plus des problèmes liés à sa dernière blessure, Hainer a cherché à rassurer les supporters du club, affirmant que les évaluations médicales avaient donné confiance au club, et a insisté : « Nous connaissons l'état de Jamal. Les spécialistes nous ont assuré qu'il peut jouer au football au plus haut niveau malgré cette maladie. »

Hainer a également évoqué les performances de Musiala avant son dernier contretemps comme preuve qu'il allait dans la bonne direction, et a déclaré : « Nous avons vu avant la trêve internationale qu'il était en train de redevenir le Jamal d'avant. Nous ne sommes pas inquiets. »

Selon la même source, le Bayern devra faire preuve de patience tandis que Musiala poursuit son parcours de récupération, son retour restant encore relativement lointain.