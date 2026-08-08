L’entraîneur principal du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, réclame de nouveau avec insistance des renforts. Dès l’an dernier, il avait déjà formulé de vives critiques à l’égard des responsables de l’effectif de son propre club. « Le but d’un entraîneur doit toujours être de conserver les meilleurs joueurs. Billy fait incontestablement partie de nos meilleurs joueurs », a déclaré Hoeneß en marge du stage de préparation à Grassau, lors d’un échange avec les médias, au sujet de l’intérêt annoncé pour Bilal El Khannouss.

Peu après, le coach a élargi son propos et expliqué : « Nous disputons une saison de Ligue des champions. Il s’agit aussi d’aborder cette compétition avec de solides arguments. C’est pourquoi je souhaite déjà que, plutôt que de perdre en substance, nous en ajoutions. »

Hoeneß a également déjà une idée précise de ce à quoi cela doit ressembler. « L’idéal, c’est du potentiel qui n’a pas encore besoin d’être développé, mais qui a déjà été révélé. J’espère que nous allons encore passer à l’action. Il ne reste plus beaucoup de temps et une grande partie de la préparation est déjà passée. C’est pourquoi le souhait est grand que nous parvenions à disposer d’un effectif fort au départ », a-t-il déclaré.

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Sebastian Hoeneß déjà pas satisfait en 2025

La direction sportive, emmenée par le directeur sportif Fabian Wohlgemuth et le président du directoire Alexander Wehrle, a jusqu’ici attiré sur les bords du Neckar Leo Sauer, Tim van der Leij, le gardien Marius Funk ainsi que le milieu Grischa Prömel. Malgré cela, il existe manifestement un besoin de rattrapage en attaque.

Pour le poste axial à la pointe de l’attaque, les Stuttgartois continuent de travailler sur la piste Dzenan Pejcinovic. Les négociations avec son employeur, le VfL Wolfsburg, concernant le montant du transfert s’avèrent toutefois laborieuses.

Le fait que Hoeneß augmente la pression sur les dirigeants rappelle fortement les événements de l’an passé. Dès l’année dernière, l’entraîneur avait exprimé une forte irritation au sujet de la composition de l’effectif lorsque Nick Woltemade avait quitté le club pour une indemnité de transfert record pouvant atteindre 90 millions d’euros afin de rejoindre le club de Premier League Newcastle United.

Le VfB Stuttgart a recruté deux nouveaux pour Nick Woltemade

Avant le match à domicile de l’époque contre le Borussia Mönchengladbach, Hoeneß a laissé libre cours à son mécontentement : « Le fait est que c’est une perte amère pour nous. Nous nous étions fixé certaines choses à l’été de l’année dernière, que nous voulions mettre en œuvre. Et je dois dire très clairement que, même avant le transfert de Nick, nous n’avions pas encore tout à fait réussi à mettre en œuvre ces choses. L’effectif n’est pas dans l’état que l’on avait envisagé. »

Même les recettes record n’avaient pas apaisé l’entraîneur à l’époque : « Bien sûr, il y a une situation financière. Mais la responsabilité sportive incombe à l’entraîneur. »

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La recherche de remplaçants qui a suivi s’est déroulée de manière mouvementée. Un accord privilégié avec le KRC Genk concernant l’attaquant Hyeon-Gyu Oh a échoué au dernier moment. Après des heures de discussions, la visite médicale a laissé subsister des doutes du côté du VfB, et les attentes concernant l’indemnité de transfert divergeaient en outre fortement.

Peu avant la fin de la période des transferts à l’été 2025, les Souabes ont finalement réagi avec le prêt de Bilal El Khannouss en provenance de Leicester City, après que l’ailier Badredine Bouanani eut déjà été recruté la veille en provenance de l’OGC Nice pour environ 15 millions d’euros.