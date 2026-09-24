« Il ne peut oublier l'horreur » : un ancien attaquant de l'Angleterre reconnaît avoir été victime d'une agression sexuelle

L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle lors d'une attaque « douloureuse » il y a quelques années.

L'ancien attaquant anglais, âgé de 37 ans, a reconnu en toute franchise qu'il « ne peut pas oublier » l'horreur qu'il a vécue, dans une confession choquante livrée dans son autobiographie, intitulée « Admettre les choses ».

Selon le journal « The Sun », Andy Carroll, ancienne star de Newcastle et de Liverpool, a raconté comment il avait discuté avec sa compagne Lou Teasdale, âgée de 42 ans, de l'opportunité de parler ou non de cette agression, mais qu'après une longue période, il a décidé « au dernier moment de l'inclure dans son livre ».

Andy a déclaré : « Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques années qui était tellement choquant que j'ai décidé de l'inclure dans ce livre au tout dernier moment. »

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Il a poursuivi : « J'ai été victime d'une agression sexuelle, voilà, je l'ai dit. C'est effrayant rien que d'y penser, et seules quelques personnes le savaient jusqu'à présent. »

Il a ajouté : « Teasdale et moi avons passé beaucoup de temps à débattre de la question de savoir si cela devait être mentionné dans ce livre. »

L'ancien attaquant anglais a ajouté : « C'est effrayant d'en parler, mais cela a contribué à forger la personne que je suis aujourd'hui autant que n'importe laquelle des bonnes choses. »

Il a enchaîné : « Si le fait que j'en parle aide ne serait-ce qu'une seule personne, alors ce sera une bonne chose, et cela en aura valu la peine. »

Le journal a confirmé qu'aucun autre détail sur cette agression ne figurait dans le livre.