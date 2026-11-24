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Le capitaine de l’Atlético de Madrid, Koke, a salué la 345e victoire de Diego Simeone à la tête du club. Après 15 ans en poste, l’Argentin affiche toujours la même soif de vaincre et la même exigence. Avant le match de Ligue des champions de mercredi face à Viking, Koke a aussi évoqué sa condition physique et leur volonté commune de tout donner jusqu’au bout.

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Koke salue le cap des 345 victoires de Simeone

Le capitaine de l’Atlético de Madrid, Koke, a salué les 345 victoires de l’entraîneur Diego Simeone avec le club, louant l’Argentin pour avoir transformé la mentalité de l’Atlético en 15 ans à sa tête. S’exprimant au Metropolitano avant le match de Ligue des champions de mercredi contre Viking, le milieu de terrain de 34 ans a révélé que l’effectif avait félicité Simeone en personne après la victoire 3-0 de dimanche contre Getafe en Liga.

« Je le lui ai déjà dit en personne, et nous avons félicité l’entraîneur devant tout le groupe, parce que c’est incroyable, a déclaré Koke. Après tant d’années dans un si grand club, avoir changé la mentalité du club et de tous les joueurs qui y ont évolué ou qui y sont aujourd’hui, continuer à se battre chaque jour avec le même enthousiasme, la même faim et la même envie, c’est vraiment admirable. Je pense que cela a gagné tout le club. J’espère que ça continuera encore de nombreuses années. »

Simeone reste tout aussi exigeant au quotidien

Depuis son arrivée en 2011, Simeone est devenu l’entraîneur en poste depuis le plus longtemps dans l’élite européenne. Il a remporté deux titres de Liga, une Coupe du Roi, deux Ligues Europa et deux Supercoupes de l’UEFA. Si Koke a remarqué que son entraîneur avait montré davantage d’émotion après la victoire de dimanche, il assure que son intensité à l’entraînement n’a pas changé.

« Je pense que pratiquement rien n’a changé, parce qu’il a toujours le même élan, la même ambition, la même faim, et je ne pense pas que cela changera un jour, a expliqué Koke. Évidemment, il est un peu plus âgé, c’est vrai, mais tout le reste est pareil : le même enthousiasme, la même envie, la même faim. Il est toujours aussi exigeant à l’entraînement, il ne nous laisse pas nous relâcher une seconde, et c’est ce qui fait la différence et nous permet de rivaliser avec les meilleurs. »

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Koke évoque les critiques extérieures et leur départ inévitable

Interrogé sur la reconnaissance accordée au travail de Simeone par les personnes extérieures au club, Koke a répondu que son entraîneur puisait sa force auprès de ses proches plutôt que de prêter attention aux critiques. Présent à l’Atlético depuis le début de sa carrière professionnelle en 2009, Koke a dépassé le record de matches disputés d’Adelardo Rodriguez et signé un nouveau contrat en juillet 2026. Il a également reconnu que Simeone et lui finiraient tous deux par partir.

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« Certaines personnes l’apprécient plus que d’autres. Je pense qu’il retiendra les personnes qui l’aiment vraiment et que l’avis des autres, j’imagine, lui importera peu », a déclaré Koke. En réponse à ceux qui estiment que Simeone et lui ne devraient jamais partir, il a ajouté : « Nous devons tous partir un jour. Nous ne sommes pas là pour toujours, n’est-ce pas ? Mais nous avons beaucoup donné au club, nous continuons à lui donner beaucoup et nous le ferons jusqu’à notre dernier jour ici. »

Prêt à aider dans n’importe quel rôle

De nouveau en pleine possession de ses moyens après une blessure survenue il y a environ un mois, Koke a souligné qu’il était prêt à aider l’Atlético dans le rôle que Simeone lui confierait.

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« Comme je l’ai toujours dit, je suis à la disposition de l’équipe pour tout ce dont elle a besoin, que ce soit sur le terrain, pour jouer 90, 30 ou 5 minutes, ou depuis le banc, en aidant l’équipe de toutes les façons possibles », a déclaré Koke avant le rendez-vous européen de mercredi.