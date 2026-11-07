Marc-André ter Stegen, le gardien de Barcelone prêté à l'Ajax Amsterdam, a fait l'objet de vives critiques de la part de Dietmar Hamann, ancienne star de la sélection allemande, après la décision de Jürgen Klopp de compter sur lui comme titulaire lors des matchs face à la Serbie et aux Pays-Bas en Ligue des nations de l'UEFA.

Klopp avait annoncé vendredi la liste de la sélection allemande pour ces deux rencontres, confirmant que ter Stegen serait le gardien titulaire lors des deux duels, au vu de sa belle forme cette saison avec l'Ajax.

Klopp a défendu son choix du gardien catalan, déclarant : « Marc réalise une saison remarquable à Amsterdam, et heureusement, Ortega et Nübel réalisent eux aussi deux très bonnes saisons. Nous aborderons ces deux matchs avec Marc comme gardien titulaire. »

Mais la décision de l'entraîneur allemand n'a pas fait l'unanimité, puisque Hamann, l'ancien international allemand, a critiqué le choix de ter Stegen, affirmant qu'il ne considérait pas que le gardien ait suffisamment montré avec la sélection pour obtenir une place de titulaire.

Hamann s'en prend à ter Stegen : « Il ne le mérite pas »

Hamann a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je ne pense pas qu'il le mérite. Il n'a pas livré de bonnes performances avec la sélection. »

Et d'ajouter : « Il est le gardien titulaire parce que nous n'avons plus de Manuel Neuer ni d'Oliver Kahn. Je ne pense pas qu'il le mérite. »

Les propos de Hamann interviennent alors que ter Stegen cherche à consolider sa place avec la sélection allemande, après avoir obtenu la confiance de Klopp avant les deux rencontres de Ligue des nations.

Oliver Kahn défend le gardien de Barcelone

De l'autre côté, Oliver Kahn, légende des gardiens de but allemands, a adopté une position différente de celle de Hamann, en défendant la décision de Klopp d'accorder à ter Stegen l'occasion de garder les cages de l'Allemagne.

Kahn a déclaré : « À l'heure actuelle, ter Stegen semble en bonne forme. Il a mérité sa convocation. Et maintenant, il doit le prouver par son niveau. »

Les avis se sont ainsi divisés en Allemagne entre Hamann, qui estime que le gardien de Barcelone ne mérite pas la place de titulaire, et Kahn, qui pense que ter Stegen a obtenu sa chance à juste titre et qu'il lui appartient désormais de prouver sa légitimité sur le terrain.