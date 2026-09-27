Lors de la course à Bakou, l’Argentin a provoqué un carambolage massif immédiatement après la relance derrière la voiture de sécurité, dont son coéquipier Pierre Gasly ainsi que le champion du monde Lando Norris (McLaren) ont précisément été les victimes.

Au freinage du virage un, Colapinto s’est lourdement trompé dans son appréciation et, à une vitesse bien trop élevée en raison de roues froides qui se bloquaient, a d’abord percuté Gasly, qui a ensuite emporté Norris, lequel roulait tout à l’extérieur. Les trois pilotes n’ont pas pu poursuivre le Grand Prix en raison de dégâts trop importants sur leurs monoplaces.

« Je me suis tout simplement fait sortir », a pesté Norris après la fin de la course en direction de l’Argentin. « Je pense que la FIA (Fédération internationale de l’automobile ; NDLR) devrait être bien plus stricte sur ce genre de choses. C’est tout simplement irresponsable de la part de certaines personnes. Cela coûte énormément d’argent. Toutes mes pièces finissent maintenant à la poubelle. »

Si cela ne tenait qu’au champion du monde en titre, Colapinto devrait même être écarté de la circulation pour le moment à cause de sa manœuvre irresponsable : « Ce genre de personnes devrait tout simplement être suspendu, car ce n’est pas de la course automobile qui mérite d’être en Formule 1 », s’est emporté Norris.

En Formule 1, on attend simplement des pilotes « qu’ils anticipent les choses et sachent que l’adhérence est faible et que les températures des pneus sont basses ». Lui, personnellement, veut affronter « les meilleurs pilotes du monde, et quand quelque chose comme ça arrive, c’est parce qu’ils n’ont rien à faire ici ». Son exigence : une suspension d’« au moins une course » pour Colapinto.

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Qui a aussi critiqué Franco Colapinto après son crash ?

Le pilote Alpine a également dû essuyer des critiques en interne après sa manœuvre malheureuse. « En réalité, compte tenu de la situation en course et de la relance derrière la voiture de sécurité, il a freiné bien trop tard. C’était une très mauvaise action pour un pilote de son expérience », a tranché le directeur d’équipe Flavio Briatore.

Colapinto a certes assumé l’entière responsabilité du crash, « comme il se doit », mais il n’est plus possible de revenir sur ce qui s’est passé. Particulièrement amer pour Alpine : les deux voitures étaient en route vers les points. « Nous savons que nous avons perdu de précieux points dans la lutte pour le championnat », a déclaré Briatore, qui a en outre présenté ses excuses à Gasly ainsi qu’à McLaren et Norris.

Dans le même temps, le patron d’Alpine a laissé entendre que l’incident pourrait encore avoir des conséquences en interne. Il n’a toutefois annoncé aucune décision concrète : « Je veux prendre le temps d’y réfléchir et d’examiner quelles mesures devraient être prises afin que nous en tirions les leçons et que nous puissions éviter une telle situation à l’avenir. »

La FIA avait déjà infligé une sanction à Colapinto peu après la course. L’Argentin a certes évité une suspension de course — il n’a pas accumulé suffisamment de points de pénalité au cours de la saison en cours —, mais il reculera de cinq places sur la grille de départ lors de la prochaine course en Malaisie.