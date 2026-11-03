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Bryan King, ancien recruteur en chef d’Aston Villa, s’est demandé si Zion Suzuki, recruté cet été, avait suffisamment convaincu pour justifier les 30 millions de livres sterling dépensés pour son transfert, après une erreur coûteuse contre Fulham. Le gardien international japonais de 24 ans a laissé échapper un ballon sur corner dans ses propres filets lors du match nul 1-1 de samedi en Premier League, malgré plusieurs arrêts réalisés plus tôt dans la rencontre.

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Une erreur coûteuse ternit de bons débuts

Suzuki a connu son premier gros revers sous le maillot d'Aston Villa samedi, en relâchant un corner d'Alex Iwobi dans son propre but face à Fulham. Quelques minutes avant cette erreur coûteuse, l'ancien gardien de Parme avait réalisé plusieurs belles interventions, dont un arrêt à bout portant pour mettre Oscar Bobb en échec. Salué depuis son arrivée à Birmingham pour ses réflexes et sa qualité de relance, il a néanmoins essuyé de vives critiques pour sa prestation.

Un ancien gardien critique son style spectaculaire

Évoquant la progression du jeune gardien, King, ancien gardien professionnel, a estimé que la recrue estivale avait encore beaucoup à prouver pour s'imposer comme le titulaire d'Aston Villa. Au micro de Football Insider, il a déclaré : « C'est un gardien qui donne l'impression que ses arrêts sont beaucoup plus difficiles et spectaculaires qu'ils ne le sont. Il devrait se concentrer sur l'essentiel.

Il a bien le droit de faire un bel arrêt dans un match. C'est généralement ce qui arrive quand on est gardien. Malheureusement, personne ne se souvient jamais du bel arrêt. Bien sûr qu'il rebondira s'il a un peu de caractère. Mais comme je l'ai dit, c'est un gardien qui ne m'a certainement pas impressionné. Pas au vu de la somme déboursée pour lui. »

Exprimant de nouveaux doutes sur cet investissement de 30 millions de livres sterling, King a ajouté : « Je m'attends à ce que le gardien réagisse. S'il a coûté autant d'argent, une seule erreur ne devrait pas compromettre sa saison. Mais, pour moi, il doit encore faire ses preuves. »

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Unai Emery défend le gardien japonais

Malgré ces critiques, les supporters et le staff d'Aston Villa ont immédiatement soutenu le joueur de 24 ans après le coup de sifflet final, en reconnaissance de ses bonnes performances depuis le début de la saison. L'entraîneur Emery a rapidement défendu publiquement son gardien titulaire et rappelé ses interventions plus tôt dans cette rencontre conclue sur un match nul.

Après le match, le technicien espagnol a déclaré : « Cela fait partie du football. Nous savons repérer les erreurs et nous avons assez de maturité pour comprendre que nous en commettons quand nous jouons. Moi, en tant qu'entraîneur, je fais des erreurs tous les jours. Les joueurs en font à chaque match. Un match au milieu du terrain n'est pas si important, mais pour un gardien, ces erreurs attirent davantage l'attention. Cela fait partie du football et il faut continuer à avancer. Je préfère parler des arrêts qu'il a réalisés. »

Le gardien attendu à l'épreuve du Camp Nou

Compte tenu du soutien public sans réserve d'Emery, Suzuki devrait conserver sa place dans les buts alors qu'Aston Villa se tourne de nouveau vers ses échéances européennes. Le club des Midlands se rend en Espagne pour affronter Barcelone au Camp Nou, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, le mardi 3 novembre. Une prestation maîtrisée en Catalogne permettrait au gardien japonais de tourner la page après sa mésaventure de samedi en championnat.