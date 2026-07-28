« El Mala veut aller à Dortmund », a écrit Matthäus dans sa chronique sur Sky. « Il ne le dit peut-être pas tout à fait à voix haute. Mais il est bien sûr plus intéressant de jouer en Ligue des champions et pour les premières places qualificatives à la C1 que d’éviter le dernier tiers du classement avec Cologne. »

Également au regard de ses ambitions en équipe nationale, Matthäus juge judicieux un transfert de l’ailier gauche de 19 ans vers le BVB : « Pour se mettre en avant auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, les matches internationaux sont eux aussi importants. El Mala pourrait clairement franchir un grand cap si son transfert à Dortmund se concrétisait. Il a montré par ses performances à Cologne qu’il était prêt. »

Ces derniers jours, le poker autour d’El Mala s’est intensifié. Selon des informations concordantes, le joueur aurait fait part de son souhait de partir. Actuellement, les deux clubs négocient au sujet d’une indemnité de transfert. Cologne réclamerait 50 millions d’euros. « C’est beaucoup d’argent, cela représente quasiment deux Adeyemi », a estimé Matthäus. Karim Adeyemi a rejoint le FC Barcelone il y a quelques jours pour 22 millions d’euros.

L’AS Rome est aussi dans le coup

« Les Dortmundois ont eux aussi leurs limites », a expliqué Matthäus. « Mais tout le monde connaît le marché, tout le monde connaît les règles : je pense qu’une indemnité de transfert autour des 40 millions d’euros devrait au moins ouvrir des discussions. » C’est également dans ces eaux-là que se situerait jusqu’ici la plus haute offre de Dortmund, étant entendu qu’elle comprendrait, selon les informations disponibles, des bonus toutefois utopiques à atteindre. Le directeur sportif du BVB, Ole Book, a cependant parlé d’une « multitude de fausses informations » au sujet de ces montants ce week-end, dans le cadre de la défaite en match amical contre Fortuna Düsseldorf (1-2).

De son côté, l’AS Rome serait prête à dépenser nettement plus de 40 millions d’euros pour El Mala. Par le passé, il a aussi été annoncé avec insistance dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Le contrat d’El Mala à Cologne court encore jusqu’en 2030.



