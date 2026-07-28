« El Mala veut aller à Dortmund », a écrit Matthäus dans sa chronique pour Sky. « Il ne le dit peut-être pas tout haut. Mais bien sûr, il est plus intéressant de jouer en Ligue des champions et pour les premières places qualificatives en C1 que d’essayer d’éviter le dernier tiers du classement avec Cologne. »

Également au regard de ses ambitions en équipe nationale, Matthäus estime qu’un transfert de l’ailier gauche de 19 ans au BVB a du sens : « Pour se mettre en avant auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, les matches internationaux sont particulièrement importants. El Mala pourrait vraiment franchir un grand cap si son transfert à Dortmund se concrétisait. Il a montré avec ses performances à Cologne qu’il en est capable. »

Ces derniers jours, le bras de fer autour d’El Mala s’est intensifié. Selon des informations concordantes, le joueur aurait fait part de son souhait de partir. Actuellement, les deux clubs négocient le montant du transfert. Cologne réclamerait 50 millions d’euros. « C’est énormément d’argent, cela représente en quelque sorte deux Adeyemi », a estimé Matthäus. Karim Adeyemi a rejoint le FC Barcelone il y a quelques jours pour 22 millions d’euros.

L’AS Roma est aussi entrée dans la danse

« Dortmund a aussi ses limites », a expliqué Matthäus. « Mais tout le monde connaît le marché, tout le monde connaît les règles : je pense qu’une indemnité de transfert autour de 40 millions d’euros devrait au moins permettre d’ouvrir des discussions. » C’est aussi dans ces eaux-là que se situerait jusqu’à présent la plus grosse offre de Dortmund, bonus compris. Le directeur sportif du BVB, Ole Book, a parlé d’une « multitude de fausses informations » ce week-end au moment d’évoquer ces montants, en marge de la défaite en match amical contre Fortuna Düsseldorf (1-2).

L’AS Roma serait pour sa part prête à dépenser nettement plus de 40 millions d’euros pour El Mala. Par le passé, il a également été lié avec insistance à plusieurs clubs de Premier League. Le contrat d’El Mala à Cologne court encore jusqu’en 2030.



