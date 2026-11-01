« Il ne l'a pas épargné comme il l'a fait avec Valverde ! » : Tchouaméni fait pleurer un enfant face au Racing

Le match entre le Real Madrid et son hôte le Racing Santander, ce dimanche soir, en championnat d'Espagne, a été le théâtre d'un incident marquant dont le protagoniste n'est autre qu'Aurélien Tchouaméni, la star de la Maison Blanche.

À la 50e minute, Tchouaméni s'est avancé vers la surface de réparation du Racing et a décoché une frappe surpuissante qui est passée à côté du but, mais a heurté le visage de l'un des enfants présents dans les tribunes.

Les images télévisées ont montré que l'enfant a tenté d'éviter que le ballon ne le frappe au visage, mais en vain, ce qui l'a plongé dans une violente crise de larmes.

Quelques minutes plus tard, la caméra est revenue pour constater la présence de la trace du choc sur le visage de l'enfant.

De son côté, Hassan Al-Aidarous, le commentateur du match sur les chaînes beIN Sports, a profité de la séquence pour rappeler un précédent incident dont Tchouaméni avait été l'auteur.

Hassan a lancé, ironique : « Tchouaméni ne l'a pas épargné, comme il l'avait fait avec Valverde la saison dernière. »

Le commentateur fait allusion à la célèbre altercation entre Tchouaméni et Valverde la saison passée, qui avait conduit le joueur uruguayen à être transporté à l'hôpital.

Le commentateur a réclamé que Tchouaméni retrouve l'enfant après le match pour le réconforter à la suite du choc qu'il a subi.

Quelques minutes plus tard, il a également réclamé que l'on trouve une solution pour les enfants, après que Diomandé a décoché une frappe surpuissante partie elle aussi dans les tribunes, visant même un autre enfant.