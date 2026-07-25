Le gardien chevronné Vozinha, star de la sélection du Cap-Vert et l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026, s'apprête à vivre une nouvelle expérience dans sa carrière, après s'être rapproché d'un transfert vers le club chilien de Colo-Colo lors du mercato actuel.

Aníbal Mosa, président de Colo-Colo, a annoncé que l'accord avec le gardien de 40 ans était finalisé, précisant qu'il arriverait au Chili dans les prochains jours pour passer les examens médicaux, avant d'être officiellement présenté comme nouvelle recrue de l'équipe.

Mosa a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne française RMC : « Vozinha va devenir un joueur de Colo-Colo. Il arrivera bientôt au Chili, passera les examens nécessaires, puis sera officiellement présenté au stade Monumental. »

Cela intervient après que le nom de Vozinha a été associé, ces derniers temps, à un transfert vers le club américain de l'Inter Miami, pour jouer aux côtés de Lionel Messi.

Vozinha a attiré les projecteurs lors de la Coupe du monde 2026, après avoir conduit la sélection du Cap-Vert jusqu'aux huitièmes de finale, meilleure performance de l'histoire de la sélection, grâce à une série de prestations remarquables, dont la plus marquante fut de garder sa cage inviolée face à l'Espagne en phase de groupes, avant que son équipe ne quitte le tournoi de justesse face à l'Argentine, après prolongation, sur le score de 3-2.

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Le gardien, de son vrai nom Josimar José Évora Dias, porte une histoire hors du commun, puisqu'il n'a signé son premier contrat professionnel qu'à l'âge de 26 ans, après être passé par plusieurs expériences à Chypre, en Slovaquie, en Moldavie et en Angola, avant de défendre récemment les couleurs du club portugais de Chaves en deuxième division.

Le président de Colo-Colo a affirmé que le recrutement du gardien reposait sur des raisons sportives, déclarant : « Sur le plan sportif, Vozinha est dans une excellente forme, c'est pourquoi nous avons décidé de l'engager. »

Les gains du gardien chevronné ne se sont pas limités au rectangle vert, puisqu'il s'est transformé en phénomène populaire durant le tournoi. Ses prestations remarquées, conjuguées au soutien du célèbre créateur de contenu brésilien Casimiro, ont contribué à faire exploser sa popularité : le nombre de ses abonnés sur Instagram est passé d'environ 50 000 à près de 30 millions en quelques semaines.