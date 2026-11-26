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Bruno Fernandes a assuré qu’il ne fermerait jamais la porte à un retour au Sporting CP. Honoré avant la rencontre, le capitaine de Manchester United a inscrit un doublé lors du nul 2-2 en Ligue des champions. Il a aussi expliqué sa célébration discrète et donné son avis sur la course au titre avant le choc entre le Sporting et le FC Porto.

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Fernandes ouvre la porte à un retour au Sporting

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a assuré qu’il ne fermerait jamais la porte à un retour au Sporting CP. Pour sa première visite au stade José-Alvalade depuis près de sept ans, il a inscrit deux buts lors du nul 2-2 de mercredi en Ligue des champions. Avant le coup d’envoi, le président du club, Frederico Varandas, lui avait remis en hommage un souvenir encadré portant le numéro huit. Le milieu portugais a ensuite évoqué avec affection les liens qui l’unissent toujours au Sporting.

« La porte n’a jamais été fermée. J’ai énormément d’affection pour ce club. Cette possibilité dépend de beaucoup de personnes. Je ne ferme pas cette porte, je ne la fermerai jamais. J’ai été heureux ici et je peux l’être à nouveau, si cela se produit », a déclaré Fernandes à Sport TV après la rencontre.

Pourquoi il a célébré discrètement son doublé

Auteur de 64 buts en 137 matches avec le Sporting entre janvier 2017 et janvier 2020 avant de rejoindre United, Fernandes a célébré avec retenue son penalty à la 48e minute, puis sa frappe au rebond capricieux à la 50e, qui a brièvement donné l’avantage 2-1 aux visiteurs.

« Le but était étrange, il m’a fallu un moment pour réaliser que le ballon était entré. Mais c’est ce que j’ai ressenti à cet instant », a-t-il expliqué. « Je ne pense pas qu’un joueur témoigne plus ou moins de respect selon qu’il célèbre ou non un but, mais j’ai fini par ne pas le célébrer avec autant d’enthousiasme. »

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Fernandes soutient le Sporting avant le choc face au FC Porto

Diogo Dalot, formé au FC Porto et vainqueur du Sporting au Dragão en 2018, a été copieusement sifflé à son entrée en jeu pour United à la 64e minute. Fernandes, lui, a adressé un message d’encouragement à son ancien club avant le choc de Primeira Liga de lundi contre le FC Porto, leader invaincu.

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« Je pense que ce dont le Sporting a le plus besoin, c’est de l’unité dont il a fait preuve ces dernières années, qui lui a permis de se rapprocher du titre, voire de le remporter. Cela s’est vu, surtout dans les dernières minutes, et il faut continuer ainsi », a déclaré Fernandes. « Je vois une équipe de grande qualité, avec un effectif très complet. J’espère que le Sporting se battra pour le titre jusqu’au bout. »

Le Sporting face à un test dans la course au titre au stade du Dragão

Le Sporting occupe la troisième place de Primeira Liga avec 24 points, soit neuf de moins que le FC Porto, qui compte 11 victoires en 11 matches de championnat, avant son déplacement de lundi au stade du Dragão.

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Si le FC Porto domine sur la scène nationale, cinq des six dernières confrontations de championnat entre les deux rivaux à Porto se sont soldées par un nul. De quoi donner de l’espoir au Sporting, qui cherche à se relancer dans la course au titre.