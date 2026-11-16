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Le sélectionneur norvégien Staale Solbakken a exprimé sa colère après qu’Erling Haaland a été interrogé sur l’affaire d’infractions financières présumées visant Manchester City. Après la victoire de la Norvège contre le pays de Galles samedi, l’attaquant s’est exprimé pour la première fois sur les 115 accusations portées par la Premier League, provoquant une vive réaction de son sélectionneur pour le défendre.

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Solbakken fustige les questions des médias à Haaland

Solbakken a fait part de sa profonde frustration après avoir vu son attaquant vedette soumis à des questions insistantes concernant Manchester City , reconnu coupable de plus de cent infractions aux règles financières strictes du football anglais. Le sélectionneur a souligné l’absurdité de ces questions en rappelant qu’Erling Haaland ne jouait même pas à l’Etihad Stadium pendant la période précise sur laquelle porte actuellement l’enquête.

« Il faut faire attention. Nous sommes favorables à la transparence et à ce que vous puissiez poser les questions que vous voulez. Mais il faut se rappeler qu’il est l’une des plus grandes stars du monde : tout ce qu’il dit fait le tour de la planète. Il ne faisait pas partie du club pendant la période sur laquelle porte l’enquête. Pourtant, son visage apparaît dans 90 % des articles consacrés à cette affaire. C’est de la folie », a déclaré Solbakken à TV 2.

Le sélectionneur défend le silence de sa star sur l’affaire City

Solbakken est revenu sur le silence observé dans le vestiaire de Manchester City, soulignant que Rodri reste le seul joueur à s’être exprimé publiquement sur l’affaire en cours. Défendant la manière particulière dont sa star gère la polémique, le sélectionneur a affirmé que cette approche était profondément liée à ses origines scandinaves.

« Aucun joueur de Manchester City, à l’exception de Rodri, ne s’est exprimé sur cette affaire. Cela a fini dans le chaos : il défend son club et dit peut-être une ou deux choses qu’il n’aurait pas dû dire. Ensuite, tout s’emballe. Lui [Haaland] fait quelque chose que personne d’autre ne fait parce qu’il vient de la culture norvégienne et comprend les mécanismes », a-t-il déclaré. Solbakken a également rappelé aux médias que, même si un verdict avait été rendu, la procédure judiciaire se poursuivait : « Ils ont été condamnés et mis en accusation, mais ils peuvent faire appel. »

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Haaland sort du silence sur le verdict concernant City

Haaland lui-même a reconnu avoir du mal à parler de la situation lorsqu’il a été interrogé après la victoire 3-1 de la Norvège à Ullevaal. L’attaquant a d’abord répondu en énumérant les différents clubs pour lesquels il jouait durant les années où City aurait commis les infractions, soulignant qu’il n’avait pris aucune part à la gestion administrative passée du club.

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« C’est une question à laquelle j’ai un peu de mal à répondre. C’est une affaire entre la Premier League et Manchester City. Est-ce à moi d’y répondre ? C’est difficile de répondre quand je n’en sais pas grand-chose. Pour être honnête, je n’ai pas beaucoup lu sur le sujet. Je me concentre sur mes performances avec Manchester City », a expliqué Haaland. Interrogé ensuite sur les conséquences éventuelles de cette situation pour son avenir, il a ajouté : « Je comprends que vous vouliez un petit titre, mais… Comme je l’ai dit, j’ai signé un long contrat en 2022. En 2022, j’ai fait un assez bon choix en allant à City. Nous pouvons tous le dire. C’est aussi ce que je dirais en voyant les trophées que j’ai remportés et la façon dont j’ai progressé, sur le terrain et ailleurs. »

Une protection en sélection pour la superstar

Solbakken a révélé être déjà intervenu pour préserver Haaland des médias afin d’éviter le type de « chaos » observé lors d’autres conférences de presse impliquant des joueurs de City. Il estime qu’il est malvenu de demander à l’attaquant de répondre au nom des dirigeants du club et que cela pourrait lui porter préjudice, compte tenu du caractère sensible de la bataille judiciaire.

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« Je pense que vous devriez comprendre l’autre point de vue et ce qui se serait passé s’il avait dit un seul mot de travers dans cette affaire. C’est moi qui ai décidé qu’il ne devait pas rencontrer la presse la dernière fois. Je lui ai dit : “Tu ne devrais pas faire ça. Tiens-toi loin de tout ça.” Parce que c’est une affaire tellement sensible », a déclaré Solbakken.