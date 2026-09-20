« Il ne crie plus, il ne proteste plus ! » : le derby de Madrid enfonce un nouveau clou dans le cercueil de la superstar « fantôme » Vinicius

Un article de presse a lancé, ce dimanche, une charge contre Vinicius Junior, la star du Real Madrid, après la défaite des Merengue dans le derby de Madrid, face à l'Atlético Madrid, sur le score de 2-1, en Liga.

Le journal « Mundo Deportivo » a affirmé que le Real Madrid n'avait pas réussi à livrer une prestation digne d'un derby, malgré une égalité numérique, et qu'il s'était totalement effondré après le penalty et l'expulsion de Dean Huijsen en début de seconde période.

Le penalty de Grimaldo a scellé le sort du Real Madrid, qui n'a opposé aucune résistance notable, le laissant dépouillé de tout : pas de jeu, pas de personnalité, pas de combativité, et même pas de joueurs.

Au stade Metropolitano, le trio offensif composé de Vinicius, Mbappé et Bellingham a totalement disparu.

Ils étaient déconnectés du reste de l'équipe, incapables d'apporter quoi que ce soit sans le ballon, et n'ont représenté strictement aucune menace offensive. Ils étaient trois fantômes qui ont projeté leur ombre sur le derby dans une grande tristesse, sans la moindre gloire.

Le Brésilien n'est plus ce qu'il était, ce joueur qui avait ébloui tout le monde entre 2021 et 2024, lorsqu'il s'était imposé comme le leader offensif du Real Madrid.

La baisse de son niveau se poursuit depuis de nombreux mois, et il ne reste plus aucune trace du personnage rebelle et atypique qui le caractérisait auparavant. Il ne proteste même plus, n'affronte plus ses adversaires et ne défie plus les supporters des équipes rivales.

Mourinho a continué de privilégier le numéro 7, tout en sachant qu'il restait loin de son meilleur niveau, mais ses justifications ont commencé à s'estomper. Il ne crée pas d'occasions, ne presse pas l'adversaire et n'améliore pas le rendement de ses coéquipiers.

Le technicien portugais n'a eu d'autre choix que de sacrifier Vinicius (et Güler) et de maintenir Mbappé et Bellingham sur le terrain pour réorganiser l'équipe après l'expulsion de Huijsen.

Le Real Madrid a joué en infériorité numérique, ses joueurs n'étant plus que des pantins entre les mains de l'Atlético Madrid, ravi de l'absence de résistance à laquelle il a été confronté. Même l'écart de six points qui le sépare du Barça n'est pas le principal problème du Real Madrid dirigé par Mourinho, qui a répété, point par point, les défauts fondamentaux dont l'équipe a souffert ces dernières années.

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