Le championnat Joy Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans) a été le théâtre d'un but exceptionnel à la manière de la star argentine Lionel Messi, inscrit par le meilleur buteur de la compétition.

Al-Ettifaq s'est imposé face à Al-Wehda sur le score de 6-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, dimanche soir, sur sa pelouse de Dammam, dans le cadre de la quatrième journée du championnat Joy Elite.

Cette large victoire a été l'œuvre de 5 joueurs, chacun ayant inscrit un seul but, auxquels s'ajoute un doublé signé Abdulrahman Al-Ruwaili.

Toutefois, le plus beau but est venu de l'attaquant Mohammed Al-Issa, précisément à la 71e minute de jeu, lorsqu'il a dribblé deux joueurs d'Al-Wehda de manière splendide, avant de loger le ballon au fond des filets.

La manière dont Al-Issa a marqué ce but a rappelé à tous ce que fait la star argentine Lionel Messi, lui qui a l'habitude de dribbler les joueurs avant de loger le ballon dans les filets.

Al-Issa a marqué lors du quatrième match consécutif dans le championnat Joy Elite, s'offrant ainsi un record historique, puisqu'il est le seul joueur à avoir marqué lors de toutes les journées de l'édition actuelle de la compétition.

L'attaquant d'Al-Ettifaq a atteint son septième but lors de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans, creusant encore l'écart en tête du classement des buteurs devant Ziad Aba, la star d'Al-Ahli, et Jefferson Ramos, l'attaquant d'Al-Fateh, qui occupent la deuxième place avec 4 buts.

À noter qu'Al-Ettifaq possède la meilleure attaque du championnat Joy Elite après quatre journées, ayant inscrit 20 buts, soit une moyenne de 5 buts par match, bien qu'il occupe la deuxième place au classement avec 9 points, à une longueur d'Al-Ahli.