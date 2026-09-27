« Nous avons beaucoup travaillé sur le plan tactique et beaucoup de choses que nous voulons faire viennent très facilement à Bamba, parce que cela fait partie de sa nature », a expliqué Klopp au micro de l’ARD avant le match de dimanche soir, pour justifier la titularisation du milieu de terrain de Hoffenheim lors de sa première à domicile comme sélectionneur.

« C’est lui qui déclenche le pressing, c’est un footballeur merveilleux, techniquement très fort », s’est enthousiasmé Klopp au sujet des impressions laissées par Conte à l’entraînement. Il a également détaillé ce qui distingue tout particulièrement le débutant et le fait ressortir au sein de l’équipe du DFB : « Il a aussi cette mentalité de voleur de ballons, qui n’est pas encore aussi marquée dans cette équipe. Et avoir quelqu’un qui fait exactement cela et qui, en plus, sait bien jouer entre les lignes, il n’y en a pas tant que ça. C’est pourquoi nous allons regarder Bamba aujourd’hui », a ajouté Klopp.

Déjà la nomination de Conte, revenu l’été dernier à Hoffenheim, son club de base, après des prêts au Karlsruher SC et au SV Elversberg, et qui ne compte encore que onze matches de Bundesliga, avait été très surprenante. Lors des débuts de Klopp aux Pays-Bas (1-1) jeudi, Conte avait encore été le joueur de ce premier groupe de 24 hommes que le sélectionneur du DFB avait retiré de la feuille de match.

À qui Bambase Conte a-t-il été préféré au sein de l’équipe du DFB ?

D’autant plus inattendu, le joueur de 23 ans a cette fois été titularisé contre les Grecs, obtenant notamment la préférence au milieu de terrain devant Nadiem Amiri ou Florian Wirtz. « Je suis très heureux pour lui, il était lui aussi très heureux. À sa place, je serais nerveux, mais lui n’en donne pas l’impression », a plaisanté Klopp avant la première sélection de Conte.

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Natif de Sarrebruck, il s’était fait remarquer la saison passée grâce à de solides performances avec Elversberg en 2. Bundesliga, apportant sa contribution à la montée de la SVE. Avec Hoffenheim, le nouveau joueur international a été titularisé lors de trois des quatre premiers matches de championnat de la nouvelle saison ; toutes compétitions confondues, il totalise jusqu’ici trois passes décisives en six apparitions en 2026/27.