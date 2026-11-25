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Rasmus Hojlund a vécu un retour rêvé à Manchester mardi soir. L’attaquant danois a marqué pour Naples lors d’un match de Ligue des champions spectaculaire à l’Etihad Stadium. Passé par Manchester United, il a profité de sa célébration pour rappeler aux supporters locaux à quel club allait sa préférence.

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Son passé mancunien ressurgit à l’Etihad

Hojlund n’a pas résisté à l’envie de lancer une pique à ses anciens rivaux de Manchester lors du match nul 2-2 de mardi en Ligue des champions . Après avoir donné rapidement l’avantage au club italien, l’ancien joueur de United a été aperçu adressant, du bout des lèvres, un message provocateur aux supporters de City, qui avaient hué chacune de ses touches de balle en début de match. Naples a mené deux fois dans cette rencontre européenne intense, grâce à l’ouverture du score de Hojlund puis à une reprise de volée de Noa Lang. L’équipe d’Enzo Maresca a toutefois fait preuve de sa résilience habituelle en revenant deux fois au score, grâce à Ayyoub Bouaddi et Rayan Cherki.

« Ma célébration après le but ? J’étais très heureux d’avoir marqué. Les supporters de City me huaient, alors je leur ai dit qu’il n’y avait qu’un seul club à Manchester », a expliqué Hojlund avec un sourire à Sky Sport Italia.

Naples cherche à lancer une dynamique

Au-delà de cette provocation personnelle, ce résultat marque un moment important pour Naples, qui peine à trouver de la régularité en Europe cette saison. Ce point pris à Manchester porte son total à quatre en cinq matches, un bilan modeste après des défaites contre Arsenal, Villarreal et Porto. Sa seule victoire dans la compétition jusqu’ici est un succès 4-3 contre Bodo/Glimt, au terme d’un match riche en buts.

Hojlund reste optimiste quant à la capacité de Naples à redresser la barre au fil de la saison. « Nous étions vraiment contents du match et du résultat. La saison a été difficile pour nous jusqu’ici, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir, donc nous pouvons renverser la situation. Nous devons rester positifs, écouter le coach et continuer à travailler dur. Nous avons eu beaucoup de blessures, mais Naples revient et nous espérons retrouver la bonne voie en Serie A et en Ligue des champions », a ajouté l’attaquant.

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Le Danois revient sur ses récentes difficultés à Naples

L’attaquant essuie des critiques sur sa régularité depuis son arrivée en Italie, peinant souvent à afficher en club la même efficacité devant le but qu’en sélection. Cette situation a toutefois été largement attribuée au manque d’autres options tactiques dans l’effectif, qui l’oblige à jouer presque chaque minute. Hojlund estime lui-même que la chance ne lui a pas toujours souri lors de ses récentes apparitions sous le maillot de Naples.

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Revenant sur ses dernières performances, il a expliqué : « Je pense avoir manqué de chance. Sur quelques occasions, j’aurais pu mieux faire, mais sur d’autres, les gardiens adverses ont été bons. Par exemple, le gardien de la Lazio a réalisé des arrêts incroyables. Je me souviens aussi d’un ballon dégagé sur la ligne contre Venezia. »

La suite pour Hojlund

En continuant à marquer contre des adversaires de premier plan comme City, il répond peu à peu à ceux qui mettaient en doute le montant de son transfert et son rendement. Alors que Naples cherche à remonter au classement de Serie A comme en Europe, la forme physique et les performances de son attaquant principal seront primordiales. La crise des blessures s’atténuant peu à peu, le Danois estime que l’équipe est prête à revenir dans la course aux grands titres.

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« Je veux rester positif. J’ai marqué beaucoup de buts en sélection, j’ai marqué à San Siro, contre Côme, contre City. Je dois donc continuer à progresser, écouter mes coéquipiers et le coach, et espérer marquer davantage », a conclu Hojlund.