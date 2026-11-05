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L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a salué Jude Bellingham après la victoire de son équipe à l’extérieur en Ligue des champions.

L’Anglais avait inscrit le but de l’égalisation à 1-1 lors du succès 3-2 sur le terrain de l’AEK Athènes, reprenant de la talonnade un centre de Marc Cucurella. Son but et sa solide prestation lui ont valu des éloges particuliers de Mourinho : « Il est unique, il est exceptionnel », a estimé le Portugais, selon le quotidien sportif espagnol Marca.

Mourinho en a rajouté : « Il n’y a aucun milieu de terrain au monde comme lui. Il travaille, il a de la qualité : excellent », a déclaré l’entraîneur du Real. Fede Valverde a finalement offert la victoire à son équipe en enroulant le ballon dans le coin opposé à la 92e minute pour porter le score à 3-2.

À Madrid, Bellingham est déjà considéré comme l’un des chouchous des supporters en raison de son ardeur au travail. La direction du club aurait également vu d’un très bon œil le fait que l’ancien joueur de Dortmund ait reporté à l’été une opération de l’épaule prévue, afin de pouvoir jouer pour le Real, malgré la douleur, dans la dernière ligne droite de la saison passée.

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Mourinho a récemment montré à quel point il estimait Bellingham. Après l’annonce de l’attribution du Ballon d’Or de meilleur joueur du monde à Harry Kane, du Bayern Munich, l’entraîneur madrilène a examiné attentivement le reste du classement et déclaré : « Concernant le vote pour le Ballon d’Or, c’est surtout la place de Jude Bellingham qui m’a un peu surpris. Il a terminé onzième. Je ne souhaite pas en dire davantage. » Il était ainsi clair qu’il aurait placé l’Anglais bien plus haut.

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Bellingham a quitté le BVB pour le Real en 2023 contre une indemnité de transfert de 127 millions d’euros. Cette saison, il compte cinq buts et quatre passes décisives en 15 matches officiels, toutes compétitions confondues, avec le club madrilène.