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L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a salué Jude Bellingham après la victoire à l’extérieur en Ligue des champions.

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L’Anglais avait inscrit le but de l’égalisation provisoire à 1-1 lors de la victoire 3-2 sur le terrain de l’AEK Athènes : il avait repris un centre de Marc Cucurella d’une talonnade. Son but et sa grande prestation ont valu à Bellingham des éloges particuliers de la part de l’entraîneur Mourinho. « Il est unique, il est exceptionnel », a estimé le Portugais, selon le quotidien sportif espagnol Marca.

Mourinho en a rajouté : « Il n’y a aucun milieu de terrain au monde comme lui. Il travaille, il a de la qualité : excellent », a déclaré l’entraîneur du Real. C’est finalement Fede Valverde qui a offert la victoire en Grèce en enroulant le ballon dans le coin opposé à la 92e minute pour porter le score à 3-2.

À Madrid, Bellingham est déjà considéré comme l’un des chouchous des supporters en raison de son ardeur au travail. La direction du club aurait également accueilli très favorablement sa décision de reporter à l’été une opération de l’épaule prévue, afin de pouvoir jouer pour le Real malgré la douleur lors de la fin de la saison dernière.

L’entraîneur Mourinho a aussi récemment montré toute l’estime qu’il porte à Bellingham. Après l’annonce de l’attribution du Ballon d’Or de meilleur joueur du monde à Harry Kane, du Bayern Munich, l’entraîneur des Madrilènes a examiné attentivement le reste du classement et déclaré : « En ce qui concerne le vote pour le Ballon d’Or, c’est surtout le classement de Jude Bellingham qui m’a un peu surpris. Il a terminé à la onzième place. Je ne souhaite pas en dire davantage. » Il était ainsi clair qu’il aurait placé l’Anglais bien plus haut.

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Bellingham a quitté le Borussia Dortmund pour le Real en 2023 contre une indemnité de transfert de 127 millions d’euros. Cette saison, il compte cinq buts et quatre passes décisives en 15 matches officiels, toutes compétitions confondues, avec les Merengue.