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Jude Bellingham a signé l'une de ses plus belles prestations de la saison face au PSV Eindhoven. Il a contribué à transformer un retard du Real Madrid en grande victoire en Ligue des champions, ce qui lui a valu de nombreux éloges de la part des analystes et des observateurs.

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Si son retour et son impact immédiat ont attiré tous les regards, l'Argentin Jorge Valdano s'est attardé sur un autre aspect de la carrière du joueur anglais : ce qu'il pourrait apporter dans les années à venir. Pour Valdano, Bellingham occupe une place à part parmi les milieux de terrain en Europe. Il estime que son niveau actuel ne reflète pas encore tout son potentiel, d'autant qu'il n'a pas plus de 23 ans et qu'il dispose encore de beaucoup de temps pour atteindre le sommet de sa carrière.

Plusieurs sources, dont france24, ont relayé les propos de l'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid sur la prestation de Bellingham, tenus sur le plateau d'analyse de Movistar. Ils ont été prononcés après la rencontre marquée par la révolte de l'équipe madrilène face au PSV Eindhoven, alors qu'elle était menée d'un but en première période sur un penalty d'Ivan Perišić.

Valdano a déclaré au sujet de Bellingham : « Bellingham traverse une période formidable, et il n'existe peut-être pas en Europe un milieu de terrain de cette catégorie et de ce niveau. » Il a ajouté que le plus impressionnant restait l'âge du joueur, qui n'a toujours que 23 ans malgré les performances et l'influence qu'il affiche sur le terrain. L'Argentin a poursuivi : « Il faut regarder deux fois son âge : il a 23 ans, et c'est stupéfiant de penser à la grande marge de progression qui lui reste, car il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Un joueur est censé atteindre son apogée à 27 ans, et ce jeune homme n'en a que 23. »

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L'entraîneur José Mourinho a été contraint d'effectuer trois changements dès le début de la seconde période, et Bellingham faisait partie des joueurs lancés. Il a ainsi pris part au grand tournant dans le jeu de son équipe. Son influence s'est rapidement fait sentir, puisqu'il a participé à l'action conclue par le but égalisateur de Federico Valverde.

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L'influence du joueur anglais ne s'est pas limitée à la création d'occasions. Il a inscrit le but du 2-1 pour le Real Madrid d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface, avant d'imposer sa présence au milieu de terrain et d'aider ses coéquipiers à maintenir le pressing et à organiser le jeu, à un moment où l'équipe avait besoin d'un joueur capable de changer le rythme du match.

Bellingham affiche des statistiques qui confirment ce rayonnement, avec 7 buts et 4 passes décisives en 18 matchs de Liga et de Ligue des champions, selon Opta. Il continue ainsi de jouer un rôle déterminant au Real Madrid, qui compte faire de lui l'un des piliers de son projet lors des prochaines saisons.

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