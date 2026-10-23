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Ruben Amorim a vécu un retour véritablement chaotique sur le sol anglais : son équipe de l’AC Milan a été étrillée 3-0 par Bournemouth en Ligue Europa. L’ancien entraîneur de Manchester United était furieux au bord du terrain tandis qu’une soirée d’anarchie totale se déroulait sous ses yeux, laissant le géant italien sonné en compétition européenne.

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Milan sombre dans la folie en première période

Le club italien a offert un début de match catastrophique à Bournemouth lorsque Koni De Winter a concédé un penalty pour une main dès les premières minutes, permettant à Justin Kluivert d’ouvrir le score. La situation s’est encore aggravée à la 28e minute, quand le gardien Mike Maignan a poussé Tyler Adams au visage sur un corner.

Après avoir consulté la VAR, l’arbitre Vassilis Fotias a expulsé le gardien français et accordé un deuxième penalty, que Marcus Tavernier a transformé sans difficulté. Maignan a vivement protesté avant de quitter le terrain à contrecœur, obligeant Omari Hutchinson à céder sa place au gardien remplaçant Lorenzo Torriani. Dans la confusion qui a suivi au bord du terrain, Amorim, furieux, a tenté de faire entrer Torriani avant d’avoir officiellement fait sortir un joueur de champ.

Alors que Milan était mené 2-0 à la pause, un Amorim bouillonnant de colère a attendu les arbitres au bord du terrain, selon le Daily Mail. Mais, alors qu’il semblait prêt à laisser éclater sa colère, l’entraîneur portugais s’est apparemment retenu à leur approche avant de regagner le tunnel d’un pas décidé.

Bournemouth a ensuite scellé sa large victoire 3-0 lorsqu’Amine Adli a marqué sur un coup franc enroulé en fin de match, concluant une soirée cauchemardesque pour Milan.

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Amorim exprime sa frustration après les erreurs du début de match





Getty Images





Au micro de Sky Sport Italia après le coup de sifflet final, Amorim, visiblement agacé, a refusé d’analyser les problèmes tactiques. « Le penalty sur le corner et le carton rouge ont tout changé, donc ce n’était pas un match. Ce n’était pas un match, a-t-il insisté. Nous n’avons pas eu le temps de nous remettre du premier penalty. Nous avons essayé de pousser à la fin, mais le troisième but nous a encore compliqué la tâche. »

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L’entraîneur de Milan a écarté l’idée que la rotation de l’effectif soit en cause, attribuant la défaite aux erreurs individuelles. « Il n’y a pas eu de match. Ce n’est pas une question de rythme ou de Salzburg, il n’y a pas eu de match. C’est une autre équipe, on ne peut pas concéder un penalty sur ce corner et se faire expulser dans cette situation », a-t-il ajouté.

Amorim a également déploré le lourd tribut physique payé par son équipe après l’expulsion : « C’est vrai, on ne peut pas faire ça. Nous devons garder 11 joueurs sur le terrain. Il y a des joueurs plus expérimentés, mais maintenant nous devons récupérer et nous préparer pour le prochain match. À un joueur de moins, nous devons beaucoup courir et essayer de presser au bon moment dans cette situation. Ce soir, cela a donc été négatif à tous les niveaux. »

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La pression monte sur l’entraîneur portugais

Cette défaite laisse Milan à la 24e place de la Ligue Europa, accroché à la dernière place qualificative pour les barrages après avoir perdu deux de ses trois premiers matches européens. Malgré le maintien d’une défense à trois après l’expulsion, Amorim a défendu son approche tactique. « Ils connaissent cette façon de défendre et, comme je l’ai dit, ils ont essayé de pousser dans les dernières minutes sans prendre autant de risques au milieu du match, a-t-il expliqué. J’essaie de placer mes joueurs dans les positions où ils sont le plus à l’aise et de changer le cours du match avec les remplacements. »

Interrogé sur ses 100 jours à la tête de l’équipe dans un contexte de critiques croissantes, Amorim a appelé à prendre du recul : « Cela fait partie du parcours. Si l’on regarde l’histoire de Milan, nous sommes à un autre stade. Fabio Capello parle de l’histoire de Milan, et je le comprends, mais nous devons être réalistes. J’ai apprécié la manière dont nous nous sommes battus, dont nous avons essayé de faire quelque chose et de nous entraider. Nous devons donc tirer les leçons de ces moments et comprendre que c’est le football. »

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Il a confirmé qu’il n’avait pas encore abordé le manque de discipline de Maignan. Il a conclu : « Non, je n’en ai pas eu le temps. Maintenant, je dois aller à Milan pour préparer le prochain match contre Udinese. Nous en parlerons à notre retour. »

Rebondir face à Udinese





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Amorim doit désormais rapidement remobiliser son groupe pour le championnat, alors que Milan se prépare à affronter Udinese en Serie A. Le club occupe actuellement la quatrième place, mais a montré des faiblesses défensives lors de sa récente victoire étriquée 3-2 contre Atalanta.

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Alors que sa campagne européenne vacille, Milan doit impérativement trouver de la régularité en Italie. Amorim devra régler les problèmes de discipline de son équipe et consolider une défense perméable pour éviter que ce cauchemar européen ne brise son élan en championnat.



