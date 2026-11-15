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Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes a insisté sur le fait que ses coéquipiers devaient tirer les leçons de leurs erreurs après leur lourde défaite 4-1 face au Danemark en Ligue des nations de l’UEFA, samedi à Braga. Pour leur premier match depuis la retraite de leur légendaire capitaine Cristiano Ronaldo, la semaine dernière, les Portugais ont manqué l’occasion de s’assurer la première place du groupe A4.

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Des hommages avant une lourde défaite à domicile

Fernandes a vu une soirée chargée d’émotion mal tourner à Braga, alors que joueurs et mascottes sont entrés sur le terrain vêtus de maillots « Ronaldo 7 », accompagnés d’hommages portant les inscriptions « GOAT » et « merci, capitaine » en l’honneur du quintuple Ballon d’Or âgé de 41 ans.

Ronaldo a mis fin à sa carrière internationale, marquée par un record du monde de 146 buts en 234 sélections, sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Son départ en septembre, après avoir été laissé sur le banc contre le Danemark, lui avait valu une amende de 215 £ et une suspension de 30 jours, même si le sélectionneur Jorge Jesus comptait toujours le retenir.

Héritier de l’emblématique numéro sept, l’ailier du Club Bruges Carlos Forbs a eu peu d’impact après son entrée en jeu peu après l’heure de jeu.

Le meneur de jeu reconnaît que les visiteurs ont fermé l’axe

Sur le terrain, Pierre-Emile Hojbjerg a transformé un penalty juste avant la mi-temps après une main de Ruben Dias, puis l’attaquant de Naples Rasmus Hojlund a marqué deux fois en huit minutes au début de la seconde période. Le défenseur de Fulham Joachim Andersen a ensuite inscrit le quatrième but de la tête à la 75e minute, avant que le milieu du Real Madrid Bernardo Silva ne réduise l’écart dans le temps additionnel, après une tentative de Joao Neves repoussée.

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Au micro de Canal 11 après la rencontre, Fernandes a expliqué comment les visiteurs avaient neutralisé les points forts habituels du Portugal : « Il n’y a pas de soirées à oublier. C’était une soirée pour apprendre, pour voir les erreurs que nous avons commises. Le match a été difficile pour nous : nous n’avons pas réussi à entrer dans la rencontre comme nous le souhaitions.

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« Nous sommes généralement très forts dans l’axe. Le Danemark a été très intelligent en nous fermant les espaces au centre. Nous avons rarement réussi à passer par là pour nous créer des occasions. Nous avons essayé plus souvent de passer par les côtés, dans des situations de un contre un, pour centrer. Nous savons qu’ils sont solides dans ce domaine. »

L’intensité au milieu a étouffé la menace offensive

Tout en saluant l’efficacité des visiteurs et en cherchant des éléments positifs pour la suite, Fernandes a poursuivi : « Le Danemark a aussi été très efficace : il a marqué sur les occasions qu’il a eues et, au bout du compte, les choses ont mal tourné pour nous. Nous savons toutefois que tout ce que nous avons fait n’était pas positif et qu’il y a des points à améliorer. Cela dit, tout n’est pas négatif aujourd’hui, et il y a des aspects positifs à retenir de ce match pour le prochain. »

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Expliquant comment les Danois avaient perturbé la construction du jeu portugais dans l’axe, il a ajouté : « Ils ont mis plus d’intensité dans l’axe et fermé les espaces, même quand nous avions le ballon. Ils nous ont posé des problèmes, notamment avec [Mikkel] Damsgaard entre les lignes.

« J’avais du mal à trouver quelqu’un à marquer et nous n’avons pas réussi à trouver Joao Felix assez souvent. Il est devenu difficile de construire dans l’axe… et ils nous ont forcés à jouer davantage sur les côtés que dans l’axe, qui est notre point fort. »

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Le déplacement à Cardiff décidera de la première place du groupe

Après avoir remporté ses quatre premiers matches du groupe A4 pour décrocher sa place en quarts de finale, le Portugal conserve trois points d’avance en tête malgré sa lourde défaite de samedi. Les hommes de Jesus n’ont donc besoin que d’éviter la défaite contre le pays de Galles, mardi à Cardiff, pour terminer premiers du groupe. De son côté, le Danemark, deuxième, recevra son voisin scandinave, la Norvège, le même soir, avec l’objectif de confirmer sa large victoire à Braga.