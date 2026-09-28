Martin Ødegaard, capitaine de la sélection norvégienne et star d'Arsenal, a explosé de colère à la suite d'un incident l'ayant opposé au Portugais Bernardo Silva, joueur du Real Madrid, lors du duel entre les deux sélections, qui s'est soldé par une victoire du Portugal sur le score de 2-1, hier.

Les dernières minutes de la rencontre ont été marquées par un tacle appuyé de Bernardo Silva sur Ødegaard, le joueur portugais étant arrivé en retard sur un ballon dont le capitaine norvégien s'était déjà débarrassé, ce dernier recevant un coup par-derrière au niveau de la cheville.

L'arbitre a brandi le carton jaune à l'encontre de Bernardo Silva, tandis qu'Ødegaard a terminé le match en souffrant de douleurs à la cheville, avant de quitter le terrain tardivement en boitant de façon manifeste.

Après la rencontre, le capitaine d'Arsenal n'a pas caché sa colère face à cet incident, affirmant qu'il avait reçu un coup violent à la cheville et qu'il s'attendait à ne pas être au mieux de sa forme dans les heures suivantes, mais qu'il espérait une amélioration de son état dans les jours à venir.

Interrogé sur le tacle de Bernardo, Ødegaard s'est montré plus tranchant dans sa réponse, déclarant : « C'était une action dénuée de sens de sa part. Il m'a fait tomber bien après que j'ai transmis le ballon, et je ne comprends pas ce qu'il était en train de faire. »

Le capitaine norvégien ne s'est pas arrêté là, adressant une critique directe au tacle, et ajoutant : « Je ne sais pas ce qu'il faisait. Ce genre de gestes n'a pas sa place sur un terrain de football. Il est regrettable que certaines personnes se comportent de cette manière. »

Ødegaard a par ailleurs refusé de révéler les mots qu'il avait adressés à Bernardo Silva sur le terrain, se contentant de dire qu'il valait mieux poser la question au joueur portugais lui-même, tandis que des déclarations rapportées par des médias portugais indiquaient que Bernardo n'avait pas présenté ses excuses pour l'incident.

De son côté, Bernardo a traité l'affaire avec concision et a répondu aux questions des journalistes au sujet du tacle en lançant d'abord : « Quel tacle ? », avant de clore la discussion en déclarant : « C'est le football, mon ami. »

L'incident a également suscité des critiques de la part de certains joueurs norvégiens, Patrick Berg qualifiant le tacle de « totalement inutile », tandis qu'Andreas Schjelderup a estimé que le tacle de Bernardo était tardif et vilain.