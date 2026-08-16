Mohamed Noor, la légende du club d'Al Ittihad, a lâché une série de déclarations fortes qui ont dévoilé un pan de la crise que traverse « le Doyen » à l'heure actuelle, et ce après le match nul concédé face à Al Khaleej sur le score de 1-1, en ouverture du parcours de l'équipe en Roshn Saudi League.

Noor s'est exprimé sans détour sur le dossier du soutien financier, sur la réelle capacité d'Al Ittihad à conclure de nouveaux transferts, ainsi que sur la colère des supporters apparue clairement lors de la rencontre face à Al Khaleej, affirmant que les circonstances actuelles rendent la mission de la direction du club plus difficile pour renforcer l'effectif.

Mohamed Noor a déclaré au cours de l'émission « Nadina » : « Al Ittihad est le seul des clubs du Fonds qui avait besoin de soutien, et au départ on avait dit que le soutien serait réparti à parts égales entre les clubs. »

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Il a ajouté : « Al Ittihad a-t-il obtenu le soutien qui lui permettrait d'attirer des joueurs ? Certainement pas », soulignant que les supporters du « Doyen » ressentent désormais un mécontentement en raison de la situation de l'équipe et de ses mouvements limités sur le marché des transferts.

Il a poursuivi : « Le public est mécontent de la situation du club », avant d'adresser un message direct aux supporters : « J'ai deux mots à dire au public d'Al Ittihad : j'ai regardé le match et ce qui s'est passé m'a attristé. »

La légende d'Al Ittihad a ajouté : « Et je dis au public : l'amour enseigne la patience ; tant que tu aimes et adores Al Ittihad, tu dois patienter », affirmant que la période actuelle pourrait être passagère, et appelant les supporters à rester attachés au club malgré les circonstances difficiles.

Noor a déclaré : « C'est une période qui, si Dieu le veut, passera, et le public a le droit de réclamer quoi que ce soit, et si Dieu le veut, il ne se produira que ce qui vous rendra heureux », signifiant par là qu'il comprend la colère des supporters, tout en soulignant le droit des fans à exprimer leurs revendications.

Il a également évoqué l'affluence lors du match contre Al Khaleej, expliquant que les sièges vides reflètent l'ampleur du mécontentement parmi les supporters d'Al Ittihad, avant de dévoiler le versant financier de la crise.

Il a précisé : « Le public doit savoir qu'il n'y a pas d'argent, ni de liquidités, alors comment puis-je recruter des joueurs ? », indiquant que le problème n'est pas lié à un manque de volonté du club de renforcer son effectif, mais à la faiblesse de la capacité financière à mener à bien les recrutements.

Noor a conclu son propos en expliquant la nature de la crise financière : « Il se peut que j'aie des liquidités pour rembourser des dettes et régler les dus des joueurs, mais tu ne peux pas te séparer de joueurs puis en recruter d'autres », plaçant ainsi le dossier des dettes et de la trésorerie au cœur du débat sur l'avenir d'Al Ittihad et sa capacité à être compétitif durant la nouvelle saison.