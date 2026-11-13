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Le fait que le match de Ligue des nations de l’équipe d’Allemagne en Serbie se joue dans un stade presque vide ne pose aucun problème à Jürgen Klopp. Bien au contraire.

Avant la rencontre, le sélectionneur allemand a été interrogé au micro de RTL : avait-il envisagé de moins intervenir depuis le bord du terrain à cause de ce match à huis clos ? « Pas jusqu’à présent, pour être honnête. En plus, je trouve que les 5 000 enfants venus de Serbie font beaucoup de bruit. Il a dû y avoir une sorte de concours : qui peut faire le plus de bruit parmi les moins de 14 ans ? Et ils les ont trouvés. »

À l’exception des enfants autorisés à entrer accompagnés d’enseignants ou d’entraîneurs, aucun supporter n’avait accès au stade Rajko Mitic de Belgrade pour cette rencontre, en raison d’une sanction de l’UEFA. Celle-ci faisait suite à des incidents racistes et discriminatoires survenus lors des matches de la Serbie contre la Grèce et les Pays-Bas en septembre. L’instance européenne avait alors ouvert une procédure disciplinaire, avant que sa chambre de contrôle, d’éthique et de discipline n’impose finalement un match à domicile sans spectateurs.

Dans un premier temps, aucune exception n’était prévue. Peu avant la rencontre, la fédération serbe était toutefois parvenue à s’entendre avec l’UEFA sur la dérogation évoquée. Et les enfants ont bel et bien su se faire remarquer. Pendant le match, on entendait régulièrement de forts bruits de trompes, qui rappelaient un peu les légendaires vuvuzelas de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Getty Images

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Match à huis clos contre la Serbie : Jürgen Klopp plaisante sur ses consignes depuis le bord du terrain

Les joueurs pouvaient néanmoins plus ou moins discuter sur le terrain, comme pendant la pandémie de coronavirus, et entendre les remarques de Klopp. « En fait, j’en suis plutôt content », a déclaré le sélectionneur avec un large sourire, avant de plaisanter : « Pas d’excuses ! Les joueurs doivent pouvoir m’entendre aujourd’hui, et cela favorise la collaboration. » Il a ajouté que, ces derniers temps, il n’avait « pas crié tant de choses désagréables depuis le bord du terrain ».

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Quelques supporters allemands étaient également présents. La DFB avait reçu de l’UEFA un contingent de 200 billets, initialement destinés aux membres de la délégation, à l’encadrement et aux proches. La fédération a toutefois attribué 50 de ces places à des supporters particulièrement fidèles, les « Allesfahrer », qui ont accumulé de nombreux points de bonus en assistant régulièrement aux matches de la sélection.

Pourquoi y avait-il déjà si peu de supporters serbes au match aller ?

Lors du match aller, début octobre à l’Allianz Arena de Munich, la sélection serbe avait déjà dû se passer en grande partie du soutien de ses supporters. L’UEFA avait prononcé dès décembre 2024 une interdiction visant les supporters, si bien que le parcage visiteurs était resté entièrement vide, à quelques places près.

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Cette sanction remonte à novembre 2024, lorsque des supporters serbes avaient tenté de brûler un drapeau albanais pendant le match de Ligue des nations disputé en Suisse (1-1). L’UEFA avait donc ordonné une fermeture partielle du stade pour deux matches de la Serbie à domicile dans ses compétitions, ainsi qu’une interdiction de vendre des billets aux supporters serbes pour deux matches à l’extérieur dans ses compétitions.