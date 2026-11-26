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Mauricio Pochettino a minimisé les discussions autour d’un éventuel nouveau contrat pour Bruno Fernandes, malgré le rôle décisif du capitaine lors du match nul 2-2 de Manchester United face au Sporting CP. De retour dans son ancien club, le milieu portugais a inscrit un doublé crucial, mais son entraîneur assure que les résultats sur le terrain restent la priorité absolue, devant les négociations contractuelles.

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Pochettino répond aux spéculations sur le contrat de Fernandes

L’entraîneur de Manchester United assure qu’aucune discussion n’est actuellement en cours concernant une prolongation de contrat de Fernandes. Cette position fait suite aux récentes révélations du joueur lui-même : il a reconnu avoir reçu une proposition officielle, mais a choisi de suspendre les discussions pour éviter toute distraction pendant une période difficile pour l’équipe. Après une rencontre de Ligue des champions riche en rebondissements à Lisbonne, l’entraîneur argentin a clairement indiqué que l’objectif principal du club était de remonter au classement plutôt que de se concentrer sur les prolongations de contrats individuelles.

« Il n’y a aucune discussion à ce sujet », a déclaré Pochettino à Sport TV, cité par O Jogo. « Il joue depuis de nombreuses années et connaît bien ce sport. Nous allons donc maintenant nous concentrer sur les victoires et l’amélioration de nos performances. »

De grands éloges pour le joueur clé de Manchester United

Le match nul au stade Jose Alvalade a été marqué par l’éclat de Fernandes, qui n’a pas célébré ses deux buts contre le club où il s’est fait un nom. Pochettino n’a pas tari d’éloges sur son capitaine, soulignant l’importance de disposer d’une figure aussi influente dans le vestiaire pendant cette période de transition.

L’entraîneur a qualifié sans hésiter l’international portugais de joueur « de classe mondiale », qui continue de montrer l’exemple au reste de l’effectif. « Bruno est une star, un joueur extraordinaire doté d’une grande expérience. C’est notre capitaine et nous espérons qu’il continuera à marquer pour nous aider à gagner des matches », a-t-il ajouté.

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Retour sur une soirée mouvementée à Lisbonne

La rencontre au stade Jose Alvalade a connu les rebondissements typiques de la Ligue des champions, avec des penalties, un but insolite dans lequel une touffe d’herbe a joué un rôle et une réalisation acrobatique tardive de Suarez. Pochettino a reconnu sa frustration de ne pas repartir du Portugal avec les trois points, malgré une rencontre disputée entre deux équipes portées vers l’attaque.

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« Chaque match de Ligue des champions peut parfois échapper à tout contrôle », a expliqué l’entraîneur de Manchester United. « Nous avons été très compétitifs. Les deux équipes voulaient gagner et je pense que nous avons offert un beau spectacle. Nous repartons déçus, car j’estime que nous méritions la victoire. Après la défaite contre Liverpool, il est important d’avoir le sentiment que nous sommes sur la bonne voie pour renouer avec la victoire. »

La pression monte avant le match contre Brentford

Manchester United doit désormais rapidement se reconcentrer sur le championnat avant un rendez-vous crucial contre Brentford à Old Trafford, samedi. Ce sera le premier match de Pochettino à domicile depuis sa prise de fonctions, et l’entraîneur argentin veut absolument décrocher sa première victoire à la tête de l’équipe. Après une lourde défaite face au grand rival Liverpool, puis un match nul 2-2 spectaculaire contre le Sporting à Lisbonne, Pochettino sait que seuls les trois points lui permettront de lancer son mandat à Manchester United et d’atténuer la pression grandissante.