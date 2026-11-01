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Le conflit de longue date entre Erik ten Hag et Cristiano Ronaldo a repris de plus belle après que l’ancien entraîneur de Manchester United a livré un jugement cinglant sur le déclin de la légende portugaise. Revenant sur leur période tumultueuse à Old Trafford, le Néerlandais a laissé entendre que le quintuple lauréat du Ballon d’Or n’était plus capable d’évoluer au plus haut niveau depuis plusieurs années.

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Ten Hag affirme que le déclin de Ronaldo a commencé il y a des années

La relation entre Ten Hag et Ronaldo reste l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire récente de Manchester United. Des années après le second départ houleux de l'attaquant, officialisé en novembre 2022 à la suite d'un entretien explosif avec Piers Morgan dans lequel Ronaldo avait déclaré ouvertement ne pas respecter l'entraîneur néerlandais, Ten Hag livre un jugement sans détour sur les capacités physiques du joueur et sa place dans le football mondial.

« Les joueurs voulaient travailler pour lui et l'admiraient parce qu'il est l'un des plus grands de tous les temps, a expliqué Ten Hag dans un entretien accordé à ESPN. Mais depuis sept ou huit ans, il n'est tout simplement plus capable de répondre aux attentes. Depuis la Juventus, c'est tout simplement terminé. »

Les difficultés physiques et les exigences de la Premier League

Les critiques de Ten Hag portent avant tout sur l'incapacité ou le refus présumés de Ronaldo de s'adapter aux exigences rigoureuses en matière de condition physique au centre d'entraînement de Carrington. L'affirmation du Néerlandais selon laquelle la carrière de Ronaldo au plus haut niveau s'est effectivement achevée à la Juventus contraste fortement avec les performances de l'attaquant après son départ du Real Madrid. À Turin, Ronaldo a inscrit 101 buts en 134 matches et remporté deux titres de Serie A, une Coupe d'Italie et deux Supercoupes d'Italie, avant d'inscrire 131 buts en 154 matches avec Al-Nassr et de décrocher un titre de Saudi Pro League.

« Quand je suis arrivé à Manchester United, je lui ai expliqué comment nous allions jouer et quel serait son rôle, a déclaré Ten Hag. Mais au bout du compte, il faut être à la hauteur. Or, il n'arrivait plus à se résoudre à surmonter la douleur pour tout donner chaque jour et s'entraîner au maximum de ses capacités. Et si vous n'êtes pas en condition de jouer en Premier League, vous n'avez aucune chance. »

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Interrogé sur la réputation de Ronaldo en matière d'investissement personnel, Ten Hag a répondu : « Eh bien, c'était l'image qu'il avait. Mais il n'arrivait plus à se résoudre à faire cela. On lui montre ce qui est nécessaire, il le sait lui aussi, et on lui présente des arguments solides. »

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La décision de laisser la superstar sur le banc

Le faible temps de jeu de Ronaldo a beaucoup fait parler pendant la première moitié de la saison 2022-2023. Il n'a été titulaire que lors de trois matches de Premier League sous les ordres de Ten Hag avant son départ. L'entraîneur assure que cette situation reposait uniquement sur le mérite et les besoins du collectif.

Ten Hag a détaillé les choix difficiles qu'il a dû faire à la tête de l'équipe première : « Non, il ne dit pas cela [que je n'étais pas assez bon], parce que les faits étaient si clairs. Il devait donc faire un choix. À ce moment-là, je dois prendre une décision dans l'intérêt du club et de l'équipe. Je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour le convaincre, mais c'est à chacun de choisir s'il veut fournir cet effort. Et si vous ne le voulez pas, je dois faire d'autres choix dans l'intérêt de l'équipe, et c'est ce que nous avons vu. »

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La version de Ronaldo sur la rupture à Manchester

Alors que Ten Hag met l'accent sur la condition physique et l'apport tactique, Ronaldo reste convaincu d'avoir été traité sans respect.

« Ne me dites pas que les grands joueurs, ceux qui veulent tout gagner, les joueurs clés, vont jouer trois minutes, déclarait Ronaldo à l'époque en revenant sur la détérioration de leur relation. Allons, c'est inacceptable après tout ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, qu'ils me respectent, qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Pour moi, ce n'était pas du respect, c'est pour cela que j'ai pris cette décision que je regrette. Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers pour la situation, j'ai publié un message sur Instagram, je regrette d'avoir quitté le stade. Je le regrette, mes coéquipiers savent ce que j'ai ressenti et je leur ai présenté mes excuses, mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir décidé de ne pas entrer en jeu. »

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Revenant plus en détail sur ses tensions avec l'entraîneur, l'attaquant portugais a réaffirmé sa position sur le respect mutuel : « L'entraîneur ne m'a pas respecté. C'est pour cela que notre relation est comme ça. Il n'arrête pas de dire dans la presse qu'il vient me parler, qu'il m'apprécie, blablabla, mais c'est uniquement pour la presse. À 100 %. Si vous ne me respectez pas, je ne vous respecterai jamais. »