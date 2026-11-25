Kompany se prépare à retrouver un talent belge qu’il connaît bien
Le Bayern se rend à Lille mercredi soir pour la 5e journée de la Ligue des champions. Kompany y retrouvera un joueur qu’il connaît bien : l’entraîneur du Bayern suit depuis de nombreuses années le polyvalent défenseur lillois Ngoy.
Ngoy, 23 ans, a déjà disputé quatre matches de Ligue des champions cette saison et sera particulièrement observé face à l’équipe de Kompany. Avant le coup d’envoi, l’ancien défenseur central de la Belgique est revenu sur les comparaisons de plus en plus fréquentes entre son jeune compatriote et lui.
L’entraîneur du Bayern sourit à l’idée que Ngoy soit son « successeur »
En conférence de presse d’avant-match, Kompany a rapidement écarté l’idée que Ngoy suive directement ses traces. Il a plutôt insisté sur le fait que le défenseur lillois trace sa propre voie au plus haut niveau.
« Il n’est pas mon successeur », a déclaré Kompany avec le sourire, selon Maxifoot. « Il a sa propre trajectoire et ne peut pas faire mieux à son âge. Je le connais depuis qu’il est très jeune et il est intéressant de voir son évolution. »
Rebondir après une erreur en Coupe du monde
La forme récente de Ngoy est d’autant plus remarquable au vu de la difficulté qu’il a rencontrée sur la scène internationale. Kompany a cité la réaction du défenseur après une erreur très remarquée en Coupe du monde comme preuve de sa force mentale. L’entraîneur du Bayern s’est également dit personnellement fier de la progression de Ngoy, évoquant leurs origines communes et la situation actuelle du défenseur.
« Il a commis une erreur en Coupe du monde contre l’Iran, mais il a rebondi ensuite », a expliqué Kompany. « Savoir se relever fait partie du football. Il joue avec confiance. Je suis heureux parce qu’il est belge et congolais, et qu’il est dans une dynamique positive. Il est dans le meilleur club à ce stade de sa carrière. »
Un test en Ligue des champions mercredi
Les regards se tourneront désormais vers le terrain, lorsque Lille recevra le Bayern pour une rencontre importante de la 5e journée. Ngoy aura l’occasion de montrer sa polyvalence et sa confiance retrouvée sous les yeux de l’un des plus grands défenseurs belges.