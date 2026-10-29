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عمار الغامدي مهاجم فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Traduit par

Il n'est pas le buteur d'Al-Ittihad : Vicente s'appuie sur un talent de la Joy Elite League face à Abha

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Arabie saoudite

Un renfort de choix pour les « Tigres »

L'Allemand Jens Wissing, directeur technique de l'équipe d'Al Ittihad, a décidé de faire appel à un talent de la Joi Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans), lors du match contre Abha en Roshn Saudi League.

Al Ittihad se rendra chez Abha, demain vendredi, sur la pelouse du Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City Stadium, pour la douzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journaliste saoudien Alaa Saïd a indiqué que Wissing a décidé d'intégrer Souhaïb Hossawi, joueur de l'équipe d'Al Ittihad des moins de 21 ans, dans la liste de l'équipe première qui dispute le match contre Abha, pour la première fois cette saison.

Hossawi a fortement attiré l'attention après les performances remarquables qu'il a livrées cette saison en Joi Elite League, lui qui possède un pied gauche magique et excelle au poste d'ailier droit.

Prochains matchs
ABH

ABH

Saudi Pro League

30 oct. 2026

ITT

ITT

Al Ittihad U21

Al Ittihad U21

Jawwy Elite League U-21

01 nov. 2026

Al Ahli U21

Al Ahli U21

Le jeune joueur a aidé son équipe à prendre la tête du classement cette saison du championnat saoudien des moins de 21 ans, avec 22 points, issus de 7 victoires et d'un seul match nul, avec 4 points d'avance sur Al Ahli, deuxième au classement.

À noter que l'équipe d'Al Ittihad des moins de 21 ans possède un autre talent qui a crevé l'écran lors des deux dernières saisons de la Joi Elite League : l'attaquant Ammar Al Ghamdi, troisième meilleur buteur de la compétition avec 7 buts, à un seul but des vedettes d'Al Ettifaq et d'Al Ahli, Mohammed Al Issa et Moussa Adam, respectivement.

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