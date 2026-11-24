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Andoni Iraola a confirmé que Cody Gakpo manquerait le derby de la Mersey dimanche sur le terrain d’Everton. Ryan Gravenberch, lui, souffre d’un problème douloureux « difficile à résoudre ». Les deux joueurs ont été écartés du groupe de Liverpool pour le déplacement de mercredi à Bruges en Ligue des champions. L’entraîneur a reconnu que Gravenberch n’était « pas dans une bonne situation » actuellement.

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Gakpo forfait contre Everton

Gakpo ne sera pas disponible pour le derby au Hill Dickinson Stadium, même si Iraola a assuré que son problème n’était pas grave. Lors de sa conférence de presse d’avant-match en Belgique, il a déclaré : « Pour Cody, ce n’est pas une grosse blessure. Il sera absent ce week-end. »

Gakpo avait déjà été écarté du groupe de 22 joueurs parti disputer le match de Ligue des champions. Liverpool espère poursuivre sur sa lancée après sa large victoire 4-0 contre Manchester United dimanche à Anfield.

Aucune date fixée pour le retour de Gravenberch

Iraola s’est montré bien moins affirmatif au sujet de Gravenberch, qui souffre de douleurs persistantes depuis quelques semaines et n’a pas non plus fait le déplacement. « Pour Ryan, c’est difficile à dire. Il a mal. C’est difficile à résoudre », a-t-il expliqué.

« Parfois, il parvient à gérer la douleur, mais pour l’instant, il n’est pas dans une bonne situation. Ces blessures ne sont pas faciles. » Iraola n’a donné aucune échéance pour le retour de Gravenberch, laissant Liverpool dans l’incertitude quant à la disponibilité de l’un de ses joueurs clés pendant une série de matches chargée.

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Faire tourner l’effectif, une nécessité dans un calendrier chargé

Iraola a expliqué que l’absence de trêve internationale l’obligeait à faire tourner son effectif. « Nous n’avons pas de trêve internationale prochainement, donc nous devons faire jouer les joueurs tous les trois jours. Nous avons trois très gros matches cette semaine », a-t-il déclaré.

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Il a également assuré qu’Alexander Isak devait rester prêt, même lorsqu’il n’était pas titularisé. « Je veux qu’ils se sentent tous importants », a déclaré Iraola, après le but inscrit par Isak à la suite de son entrée en jeu contre Fenerbahçe. Liverpool aura besoin de cette profondeur d’effectif face à un Club Bruges invaincu depuis 11 matches.

Le défi brugeois avant le derby

Iraola s’attend à un match ouvert mercredi en Belgique. « Nous devrons être à un très, très bon niveau, sinon ce sera très difficile », a-t-il déclaré.

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Liverpool se tournera ensuite vers Everton, battu 4-0 à Brentford lundi et privé de son capitaine James Tarkowski.