Selon un rapport de presse, l'Union des associations européennes de football soutiendrait un candidat extérieur à l'Europe pour affronter Gianni Infantino à la présidence de la Fédération internationale de football, la « FIFA ».

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'avec Gianni Infantino sous les projecteurs en raison de son projet, actuellement suspendu, visant à privatiser la Coupe du monde en l'ouvrant aux fonds d'investissement, l'élection à la présidence de la FIFA, le 18 mars 2027 à Rabat (au Maroc), suscite déjà de nombreux débats, et l'UEFA suit le processus de près.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre, et Aleksander Ceferin, président de l'Union des associations européennes de football (UEFA) et opposant à Infantino, a fait part de son intention de ne pas se présenter à l'élection de la FIFA.

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Néanmoins, l'UEFA soutiendra le candidat opposé à Infantino dans le but de renouveler les structures de la FIFA, dont l'Union des associations européennes de football constitue une composante dominante.

À Nyon, on suit les développements de près pour savoir qui affrontera Infantino, mais l'UEFA hésite à présenter un candidat européen afin d'éviter que l'élection ne soit perçue comme une confrontation directe entre la FIFA et l'UEFA, à l'exclusion des autres confédérations.

À cet égard, l'UEFA ne s'oppose pas à l'option du Canadien Victor Montagliani, 60 ans, président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et vice-président de la FIFA depuis 2016. Fils de parents italiens, né à Vancouver, il possède néanmoins une vaste connaissance du football européen.

Quoi qu'il en soit, l'UEFA attend de connaître les détails de son projet. Si elle estime qu'il ne correspond pas à sa vision de la FIFA, elle cherchera à trouver un candidat européen à Nyon comme dernier recours, même si le souhait général est de rompre avec la tradition des présidents issus de l'Europe et de ne pas voir un troisième président consécutif après le Suisse Joseph Blatter (1998-2016) et Gianni Infantino (élu en 2016 et réélu en 2023). Le président précédent était le Brésilien João Havelange (1974-1998).

La priorité de l'UEFA est de trouver une personne capable de rassembler les confédérations. Les prochaines semaines seront décisives pour désigner le candidat de l'opposition à Infantino.

Et chaque jour qui passe joue en faveur du président de la FIFA, qui mène une campagne électorale officieuse depuis des mois.

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Il convient de rappeler que de précédents rapports ont indiqué que l'UEFA pourrait soutenir le président de la Confédération asiatique, le Bahreïni Salman ben Ibrahim Al Khalifa, s'il se présentait à l'élection, tandis que le Qatarien Nasser Al-Khelaïfi est considéré comme une option possible, mais il a affirmé qu'il était satisfait de son poste actuel de président du Paris Saint-Germain.