Il n’est arrivé que l’été dernier : Manchester City annonce la deuxième vente la plus chère de l’histoire du club

L’indemnité de transfert évoquée s’élève à 61 millions d’euros. Reijnders devient ainsi la deuxième vente la plus chère de l’histoire de Manchester City après Julian Alvarez, parti à l’Atletico Madrid en 2024 pour 75 millions d’euros.

Reijnders n’était arrivé à City qu’en 2025 en provenance de l’AC Milan pour 55 millions d’euros. Après une première moitié de saison correcte, le milieu de terrain néerlandais de 28 ans n’a le plus souvent été que remplaçant dans la dernière phase de la saison. Au total, Reijnders a disputé 50 matches officiels avec City, pour un bilan de sept buts et huit passes décisives.

« C’était un privilège incroyable de jouer pour Manchester City. J’ai savouré chaque minute de mon passage ici. Dès le moment où je suis arrivé, tout le monde au club - les joueurs, les entraîneurs et le personnel - m’a accueilli si chaleureusement et m’a donné le sentiment de faire partie de la famille de Manchester City », a déclaré Reijnders au moment de ses adieux. « Je vais quitter le club, mais Manchester City gardera toujours une place spéciale dans mon cœur. »

Dans son nouveau club d’Al-Qadsiah, Reijnders devrait désormais toucher, selon les informations, 20 millions d’euros par an. Son contrat court jusqu’en 2030, ce qui porte ses gains potentiels à un total de 80 millions d’euros. À Al-Qadsiah, il retrouvera notamment Mateo Retegui, Julian Weigl et Koen Casteels. Brendan Rodgers est l’entraîneur de son nouveau club.

Manchester City opère une grande restructuration

L’ancien club de Reijnders opère cet été une grande restructuration dans le cadre du changement d’entraîneur de Pep Guardiola à Enzo Maresca. Avant Reijnders, les cadres de longue date Rodri, Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva et John Stones étaient déjà partis. Omar Marmoush et Savinho sont par ailleurs associés à des transferts vers Tottenham Hotspur.

Au moins en nombre, City est jusqu’ici resté plutôt discret dans le sens des arrivées. Hormis le transfert roi d’Elliot Anderson (135 millions en provenance de Nottingham Forest), seuls les deux ailiers gauches talentueux Mathys Detourbet et Jeremy Monga ainsi que les gardiens remplaçants Geronimo Rilli et Pierce Charles sont arrivés.