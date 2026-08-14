Le fait d’avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de la saison passée contraint donc les dirigeants des Rossoneri à agir. Selon les informations de la chaîne, une réunion de crise s’est tenue, à laquelle ont participé le propriétaire Gerry Cardinale, l’entraîneur en chef Rzben Amorim ainsi que d’autres décideurs du club. Lors de cette réunion, la direction a défini des candidats précis au départ afin de restructurer drastiquement l’effectif avant la saison à venir.

En tête de la liste des ventes figure un nom de premier plan : Christopher Nkunku. L’attaquant de 28 ans, ancien meilleur buteur de Bundesliga avec le RB Leipzig et également souvent candidat à un transfert au Bayern Munich, n’avait rejoint San Siro que l’an dernier en provenance de Chelsea FC pour une indemnité de transfert de 37 millions d’euros.

Malgré deux buts lors des trois derniers matches de la saison écoulée, le Français n’a plus de perspective dans le système du nouvel entraîneur milanais. Selon l’expert mercato Fabrizio Romano, Amorim a déjà indiqué à l’attaquant lors d’un entretien personnel qu’il ne comptait pas sur lui.

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Qui figure sur la liste noire de l’AC Milan ?

David Odogu est lui aussi sur le point de quitter temporairement la capitale de la mode. Pour le défenseur central de 20 ans et international junior allemand, un club susceptible de l’accueillir en prêt est actuellement recherché afin de lui garantir du temps de jeu à un niveau plus élevé. En Bundesliga, le 1. FSV Mayence 05 manifeste notamment un intérêt concret pour recruter le talent défensif.

Outre Nkunku et Odogu, le remaniement prévu concerne encore plusieurs autres joueurs de renom de l’effectif. Les défenseurs Filippo Terracciano, Fikayo Tomori et Pervis Estupiban ont, tout comme le milieu défensif de 27 ans Youssouf Fofana, reçu le feu vert pour un transfert.

L’avant-centre Santiago Gimenez ne fait lui non plus plus partie des plans futurs du club italien traditionnel et peut dès à présent se mettre en quête d’un nouvel employeur.