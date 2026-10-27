L’ancien directeur sportif de la DFB, Sammer, critique les propos de Klopp sur la tactique du Bayern et le rôle de l’attaquant vedette Harry Kane. Dans l’émission de Sky « Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk », diffusée mardi à 15 h 30, l’homme de 59 ans a déclaré au sujet de Klopp : « Je pense qu’il doit apprendre vite. Et qu’il a quelque peu sous-estimé le fait qu’il est désormais sélectionneur national. La sensibilité et l’émotivité sont fortes. À son égard aussi. Mais il le comprendra vite. »

À l’origine de ces réactions, les propos de Klopp, qui avait déclaré : « Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas complètement compris ce que fait le Bayern sans ballon, et je veux continuer à apprendre. Tantôt un système hybride. Tantôt un marquage individuel, puis plus de marquage individuel. Puis un marquage de zone. J’apprends encore, disons-le comme ça. »

Klopp s’est aussi montré assez sceptique parce que le buteur du Bayern, Harry Kane, avait souvent occupé une position très reculée face aux Gunners : « Vous venez de dire : "Harry Kane est partout aujourd’hui." Avec le ballon, ça me va tout à fait. Mais quand je vois Harry Kane se placer sur la dernière ligne, non pas dans un bloc bas, mais lors d’un pressing au milieu de terrain, alors… »

Il n’a pas poursuivi son raisonnement, mais a également ajouté : « Je ne suis pas le pape du football, chacun peut faire ce qu’il veut. Mais je n’ai toujours pas complètement compris. »

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Alors que l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, n’a pas souhaité commenter ces propos après le match (« Je n’ai rien à dire là-dessus. Question suivante. »), plusieurs anciens joueurs professionnels ont vivement critiqué Klopp. Sammer a déclaré : « Je pense que Jürgen saura lui-même bien évaluer ce qui sera vraiment important à l’avenir et ce qui ne le sera pas. Il y a eu quelques propos dont il aurait pu se passer. »

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Interrogé sur la nécessité pour Klopp de faire preuve de retenue dans ses déclarations publiques à l’avenir, le champion d’Europe 1996 a répondu : « Absolument ! Il ne se rend pas service. Mais il peut encaisser cela. Ce n’est pas un problème pour lui. C’est une personnalité forte et de grande envergure. »

Quand auront lieu les prochains matches de l’équipe d’Allemagne ?

Klopp est sélectionneur national depuis quelques mois. Il a succédé à Julian Nagelsmann après la Coupe du monde ratée de l’équipe d’Allemagne aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors de la phase finale en Amérique du Nord, Klopp était encore consultant télé pour MagentaTV et avait alors notamment fait parler de lui avec sa déclaration sur Nagelsmann, « encore sélectionneur national ».

Cette année, Klopp et son équipe ont encore deux matches internationaux au programme : en novembre, l’Allemagne affrontera la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre) en Ligue des nations.