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Khalid Boulahrouz, Theo Janssen et Wim Kieft se sont montrés extrêmement critiques, lundi soir, envers la prestation de Denzel Dumfries contre l’Allemagne. Le défenseur du Real Madrid n’a pas été à son avantage sur plusieurs buts encaissés par les Pays-Bas.

Dumfries avait pour mission de contenir l’attaquant du SC Freiburg Derry Scherhant, mais il n’y est pas du tout parvenu. L’attaquant du SC Freiburg a trouvé le poteau d’une belle frappe après 32 minutes de jeu, avant de marquer neuf minutes plus tard.

Scherhant a facilement éliminé Denzel Dumfries d’un crochet avant d’envoyer magnifiquement le ballon dans la lucarne, ne laissant aucune chance à Verbruggen et permettant à l’Allemagne de rentrer aux vestiaires avec une avance de 1-0.

À la 60e minute, Dumfries a complètement craqué. Il a perdu le ballon dans une zone dangereuse, puis Wirtz a puni sans pitié cette perte de balle d’une frappe lointaine dévastatrice, entrée avec l’aide de l’intérieur du poteau.

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Les Pays-Bas ont ensuite baissé la tête et les Allemands ont continué à marquer. Grâce à Nico Schlotterbeck, à un nouveau but de Wirtz et à Brajan Gruda, le score a finalement atteint 5-0.

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Après la rencontre, Dumfries a beaucoup fait parler. Le défenseur des Pays-Bas n’a pas livré un bon match, comme l’ont également constaté les consultants de Ziggo Sport dans l’émission Rondo.

« Sur le premier but, il doit serrer son adversaire de beaucoup plus près. Il laisse tout simplement cet attaquant entrer dans la surface. Là, on est beaucoup plus vulnérable. Dans la surface, chaque contact peut valoir un penalty », critique Boulahrouz.

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« Ce n’est tout simplement pas un très bon défenseur », enchaîne Theo Janssen. « Il est bon quand il est lancé. » Boulahrouz acquiesce, et Kieft n’a pas non plus été impressionné par Dumfries.

« J’avais aussi l’impression qu’il n’était pas en forme physiquement », commence l’ancien attaquant du PSV et de l’Ajax. « Il avait beaucoup de mal à courir, comme s’il avait un sac de pommes de terre sur le dos. »