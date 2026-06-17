Il n’a qu’une idée en tête : la star française guette l’occasion de prendre sa revanche sur l’Argentine

William Saliba affiche sans détour les ambitions de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 et confie qu’il rêve d’un match en particulier durant la compétition.

Le défenseur, aligné d’entrée mardi soir, a contribué à la victoire 3-1 des Bleus face au Sénégal, en ouverture du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Le défenseur d’Arsenal rappelle que les Bleus sont conscients de l’ampleur des attentes après avoir atteint les deux dernières finales, et assure que la pression fait désormais partie de leur quotidien.

« La France fait toujours partie des favoris pour remporter le titre. Tout le monde le sait, et nous sommes conscients de l’ampleur de la pression, mais nous la gérons et l’acceptons », a déclaré Saliba. Il a précisé que le rêve de remporter la Coupe du monde était constamment présent dans son esprit, même lorsqu’il est occupé par les compétitions de club, ajoutant : « Je mentirais si je disais que je ne pense pas à la Coupe du monde. Bien sûr que j’y pense, et chaque joueur commence à penser à ce tournoi à mesure que la date approche. »

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Interrogé sur les principaux prétendants au titre, il cite l’Argentine, le Brésil, l’Espagne et l’Angleterre parmi les favoris, tout en exprimant un désir particulier d’affronter une sélection en particulier.

Interrogé par le magazine GQ, la star des Gunners a tranché : « Toutes ces équipes sont fortes et redoutables, mais si je devais choisir un seul adversaire, je choisirais l’Argentine. »

Le défenseur tricolore admet que la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 demeure vive dans les mémoires : « Quand une équipe vous bat dans un match d’une telle envergure, vous avez envie de l’affronter à nouveau. Vous voulez une nouvelle chance, et ce sentiment reste ancré en vous. »

S’il reconnaît la pression liée au maillot des Bleus, le défenseur affirme que c’est avant tout une fierté : « C’est une immense responsabilité, mais aussi un honneur. De nombreuses légendes du football français l’ont porté avant nous. »

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