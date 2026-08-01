Selon le quotidien espagnol AS, Pavlidis figure sur une liste d’alternatives possibles que le directeur sportif du Barça, Deco, garde à l’œil au cas où les efforts pour recruter l’attaquant prioritaire Julian Alvarez échoueraient.

L’international argentin est une cible que les Catalans veulent absolument recruter, et Alvarez voudrait lui aussi, selon certaines informations, quitter l’Atletico Madrid pour rejoindre le Camp Nou. Cependant, l’Atleti n’envisage jusqu’ici pas de vendre son attaquant et aurait déjà rejeté une offre du Barça à hauteur de 100 millions d’euros. Dernièrement, l’Atletico se serait même plaint de Barcelone auprès de la FIFA, sur fond de prise de contact du Barça avec Alvarez jugée non autorisée par les Rojiblancos. Le joueur de 26 ans est en effet encore sous contrat à Madrid jusqu’en 2030.

Si Alvarez ne venait pas dans les prochaines semaines, Barcelone devra se réorienter dans sa recherche d’un successeur à l’avant-centre parti Robert Lewandowski (désormais au Chicago Fire). Et c’est là que Pavlidis pourrait entrer en scène : selon AS , il serait l’une des premières autres options des dirigeants du Barça en cas d’échec du transfert d’Alvarez.

Vangelis Pavlidis : autrefois à Bochum et au BVB II, bientôt à Barcelone ?

Pavlidis, transféré en 2024 de l’AZ Alkmaar à Lisbonne, s’est rendu intéressant pour des clubs encore plus grands à Benfica grâce à une efficacité constante devant le but. La saison passée, il a totalisé 30 buts et six passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues, mais le Barça a sans doute aussi en tête un match de gala du joueur de 27 ans lors de la saison 2024/25 : à l’époque, Pavlidis avait déjà signé un triplé dans la première demi-heure lors de la spectaculaire défaite 5-4 de Benfica contre Barcelone en phase de ligue de la Ligue des champions.





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Le chemin jusqu’à la reine des compétitions a toutefois été assez semé d’embûches pour Pavlidis. Avec le rêve de devenir professionnel de Bundesliga, il avait autrefois quitté sa Grèce natale à 16 ans pour rejoindre le centre de formation du VfL Bochum. Comme il n’avait ensuite pas réussi à percer en équipe première là-bas, il a d’abord été prêté à la deuxième équipe du Borussia Dortmund puis à Willem II, aux Pays-Bas. C’est alors qu’en Eredivisie, l’étoile de Pavlidis s’est vraiment mise à briller : Willem II l’a recruté définitivement et il s’est recommandé par de solides performances pour un transfert à Alkmaar, qui a versé en 2021 une indemnité de transfert de 2,5 millions d’euros, modeste au regard d’aujourd’hui, pour l’international grec.

Vangelis Pavlidis a récemment signé un quadruplé pour Benfica

Si le Barça passait désormais concrètement à l’action pour Pavlidis, ce ne serait en aucun cas une formalité, selon AS, d’arracher le buteur à Benfica. L’attaquant est encore sous contrat jusqu’en 2029 avec le grand club portugais et, à Lisbonne, on ne souhaiterait en principe plutôt pas vendre le Grec, dit-on.

Pavlidis est trop important pour l’équipe du nouvel entraîneur Marco Silva, qui a succédé cet été à José Mourinho (désormais au Real Madrid). Pavlidis a encore démontré son importance pour Benfica jeudi, lorsqu’il a inscrit les quatre premiers buts lors du succès 5-0 contre le FC Saint-Gall au match retour du 2e tour de qualification de la Ligue Europa. Après la défaite 2-1 au match aller en Suisse une semaine plus tôt, Benfica a renversé la situation grâce à Pavlidis et s’est qualifié pour le 3e tour préliminaire. Heart of Midlothian, venu d’Écosse, l’y attend désormais comme prochain adversaire.