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Abobakr El Mokadem

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Il n'a pas pris de retard sur ses coéquipiers d'hier… Comment El-Rakraki a-t-il fêté la qualification du Maroc aux dépens des Pays-Bas ?

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W. Regragui
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É.-U.

L'auteur de l'exploit de la Coupe du monde 2022

 Walid Regragui, l’ancien sélectionneur du Maroc, a réagi à la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, aux dépens des Pays-Bas.

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, tôt ce mardi matin au stade de Monterrey, au Mexique, lors des 32es de finale.

Walid Regragui, qui avait mené les Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finale de l’édition 2022 au Qatar, n’a pas tardé à réagir à cette qualification.

Sur sa story Instagram, il a partagé une création graphique de l’équipe nationale, où l’on voit plusieurs joueurs et l’actuel sélectionneur, Mohamed Wahbi, célébrer la qualification, en y ajoutant l’extrait audio du célèbre slogan « Toujours le Maroc ».

Rappelons que Walid Regragui avait quitté la sélection marocaine à l’issue de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, après un parcours exceptionnel ponctué de nombreux succès, et que Mohamed Wahbi lui a succédé.

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