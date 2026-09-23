L’ancien grand attaquant de la Juve n’a pas caché ses réserves à l’égard du joueur de 24 ans. « Ce n’est pas un avant-centre classique, car lorsqu’on joue à ce poste, il faut bien attaquer le premier poteau, être fort de la tête et avoir le sens du but, y compris pour les ballons qui traînent. Il donne une impression un peu meilleure lorsqu’il décroche, davantage comme attaquant de soutien », a déclaré le vainqueur de la Ligue des champions 1996.

Ravanelli a ajouté : « Je ne pense pas qu’il ait le profil pour faire passer l’équipe au niveau supérieur. Il sera certainement utile à Spalletti, mais je pense que la Juventus aurait plutôt eu besoin d’un joueur capable d’exploiter les espaces et fort de la tête, puisqu’elle a tant de joueurs qui vont jusqu’à la ligne de fond. Un joueur comme Osimhen aurait été idéal. »

Malgré ce scepticisme, Ravanelli considère que l’équipe du club recordman est globalement sur la bonne voie : « Je pense qu’ils peuvent à nouveau remporter le titre dans deux ou trois ans. Les trois équipes devant eux sont fortes, mais avec Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani et peut-être encore un autre attaquant, la Juventus est en train de reconstruire l’équipe. À mon avis, la Juventus a déjà six ou sept joueurs prêts à gagner le titre en Serie A. »

Getty Images

La presse italienne entre critiques et éloges pour Nick Woltemade

Les critiques de Ravanelli s’inscrivent en quelque sorte dans le prolongement des jugements sévères de la presse italienne formulés récemment à l’égard de Woltemade. Après la défaite 3-2 sur le terrain de l’US Sassuolo, lors de laquelle Woltemade est entré en jeu à partir de la 60e minute, La Gazzetta dello Sport a par exemple estimé que l’attaquant devait « encore beaucoup apprendre et s’habituer au niveau du championnat italien ». Le journal a jugé que « les attaquants doivent encore trouver leurs automatismes » et que Woltemade « ne semble pas encore en mesure de trouver la bonne position ».

Parallèlement, l’entraîneur Luciano Spalletti s’est efforcé de contrer ces réserves et a pris la défense de l’attaquant avant le match de Ligue Europa contre le NEC Nimègue : « À son arrivée, il n’était pas particulièrement en forme. Il doit encore être mis sur pied. Nous devons le faire jouer. »

La réponse de Woltemade est arrivée lors du duel face aux Néerlandais. Titularisé pour la première fois, Woltemade a pris ses responsabilités alors que le score était de 2-0. Après un geste altruiste de Nicolas Gonzalez, qui a remis le ballon à l’Allemand pour un penalty, ce dernier a transformé la tentative à la 35e minute pour porter le score à 3-0. Kolo Muani a ensuite inscrit le but du 5-0 final après son entrée en jeu.

Getty Images

Nick Woltemade revient sur une période compliquée

La Gazzetta dello Sport a ensuite écrit que le premier but de Woltemade lui donnait « de la confiance » et que la recrue pouvait désormais « vraiment décoller ». Le Corriere dello Sport a souligné : « Woltemade se bat et reste froid sur son premier penalty. » Woltemade lui-même a déclaré après le coup de sifflet final : « C’était une belle soirée. Mais je ne suis pas encore totalement satisfait de mes performances. Je veux encore m’améliorer pour aider mon équipe. »

Woltemade a récemment traversé une période compliquée. Après son transfert d’environ 90 millions d’euros du VfB Stuttgart à Newcastle United, le joueur offensif a très peu été pris en compte là-bas. L’arrivée du nouvel entraîneur Matthias Jaissle, qui avait auparavant échangé avec le coach du VfB Sebastian Hoeneß, n’a rien changé non plus à son rôle de remplaçant et a finalement conduit à son prêt à Turin.

Malgré son faible temps de jeu en Angleterre, le géant figurait déjà dans le groupe pour la Coupe du monde sous Julian Nagelsmann. Le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp a lui aussi convoqué Woltemade dans sa deuxième liste pour les prochaines rencontres de Ligue des nations contre la Serbie et la Grèce.