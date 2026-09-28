« Il n'a pas joué » : la réaction surprenante de Cristiano après le coup de sifflet final du match entre le Portugal et la Norvège

Un rapport de presse a révélé la réaction de Cristiano Ronaldo après le coup de sifflet final du match entre le Portugal et son hôte la Norvège, hier dimanche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne.

À l'âge de 41 ans, Cristiano Ronaldo n'a pas joué la moindre minute lors du match entre la Norvège et le Portugal en Ligue des nations, remporté par son équipe (1-2), sur décision de Jorge Jesus.

Avant le coup d'envoi de la rencontre, l'entraîneur a justifié la présence de Ronaldo sur le banc des remplaçants : « Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Ronaldo a joué près de 70 minutes lors du match contre le pays de Galles, et j'ai senti qu'il ne pouvait pas être titulaire dans deux matchs consécutifs aujourd'hui. »

Il a poursuivi : « Nous voulons Ronaldo dans ces quatre matchs, même si ce n'est que pour quelques minutes, mais nous le voulons sur le terrain. »

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a affirmé qu'après le coup de sifflet final, alors que tous ses coéquipiers, titulaires et remplaçants, se dirigeaient vers les tribunes du stade d'Oliveira où se trouvaient leurs supporters pour les remercier de leur soutien et célébrer la victoire, Ronaldo s'est rendu directement aux vestiaires.

Cela est quelque peu surprenant, d'autant plus que Cristiano avait donné quelques signes positifs durant le match, veillant à saluer les joueurs remplacés en seconde période, en particulier Gonçalo Ramos, qui l'avait remplacé dans le onze de départ.

La dernière fois que Cristiano Ronaldo avait passé 90 minutes sur le banc des remplaçants avec la sélection portugaise remontait à juin 2024, lors d'un match amical contre la Croatie, disputé au stade Estádio do Jamor à Lisbonne en préparation de l'Euro.

En matchs officiels, la dernière fois qu'il avait été laissé sur le banc des remplaçants remontait à la phase de groupes de l'Euro 2008, contre la Suisse, alors que le Portugal s'était déjà qualifié pour le tour suivant.