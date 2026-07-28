« Leroy est l’un des derniers que l’on peut désigner comme bouc émissaire. Il a essayé de tout donner à chaque match et a énormément fait pour cela », a défendu Buruk à propos de son protégé dans une interview accordée à Sky.

Critiquer Sané est « malheureusement presque devenu à la mode », a ensuite pesté l’entraîneur de Galatasaray. « Honnêtement, je trouve même presque un peu drôle que l’on fasse maintenant de Leroy Sané le bouc émissaire. Il n’a pas disputé une mauvaise Coupe du monde. »

Malgré une première saison mitigée à Istanbul, l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann avait accordé sa pleine confiance à Sané lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après le forfait sur blessure du joyau du Bayern Lennart Karl, Sané était titulaire sur l’aile droite et a disputé les quatre matches du tournoi dans leur intégralité dès le coup d’envoi.

De retour à Galatasaray : Leroy Sané a bien digéré le fiasco du Mondial

Son seul véritable moment fort est resté son ouverture du score précoce lors de la défaite 2-1 contre l’Équateur pour conclure la phase de groupes, sinon Sané a déçu, tout comme une grande partie de ses coéquipiers. L’Allemagne a été éliminée de façon totalement surprenante dès les seizièmes de finale contre le Paraguay, Nagelsmann a démissionné quelques jours plus tard.

Getty Images

Sané a désormais visiblement bien digéré le choc du Mondial, comme l’a souligné Buruk : « Je dois particulièrement mentionner que Leroy est revenu de vacances très, très positif. Il se sent très bien au sein du groupe », a déclaré le technicien de 52 ans. « Nous sommes en train de le remettre physiquement à niveau et nous nous réjouissons de pouvoir retravailler avec lui lors de la nouvelle saison. »

Leroy Sané a-t-il encore un rôle à jouer en équipe d’Allemagne sous Jürgen Klopp ?

Sané avait rejoint Galatasaray librement l’été dernier en provenance du Bayern Munich, mais n’a jusqu’ici répondu aux fortes attentes du champion de Turquie que par intermittence. Il a signé sept buts et neuf passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues, mais Sané n’était toutefois pas toujours titulaire. La prochaine saison de Süper Lig débutera pour le champion en titre le 14 août avec un match à domicile contre Corum FK.

Reste à voir si Sané aura encore un rôle à jouer à l’avenir sous le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp en équipe d’Allemagne. À ce jour, le joueur de 30 ans, dont le contrat avec Galatasaray court encore jusqu’en 2028, compte 80 sélections (18 buts).