Il n'a pas disputé la moindre minute de la Coupe du monde !... Communiqué d'urgence de l'Angleterre concernant la star des Trois Lions

Kobbie Mainoo, milieu de terrain de Manchester United, est forfait pour la petite finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et la France en raison d’une blessure. Le jeune joueur de 21 ans termine ainsi sa première Coupe du monde sans avoir disputé la moindre minute.

La sélection des Three Lions a publié un communiqué laconique expliquant la raison de l'exclusion de Maino, âgé de 21 ans, de la liste de l'équipe, dans lequel on pouvait lire : « Kobe Maino est écarté de la liste de l'équipe pour le match d'aujourd'hui contre la France en raison d'une blessure. »

L’entraîneur allemand a opéré sept changements dans son onze de départ, espérant ainsi décrocher la médaille de bronze face aux Bleus, après la défaite dramatique concédée mercredi dernier contre l’Argentine.

Un Mondial sans la moindre minute de jeu

Le milieu de terrain de Manchester United rentrera donc à Old Trafford sans avoir disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde, malgré sa présence dans la liste des 26 joueurs anglais, devant des éléments confirmés comme Adam Warton (Crystal Palace) et Alex Scott (Bournemouth).

Il est toutefois resté sur le banc sans entrer en jeu face à la Croatie, au Ghana, au Panama, à la République démocratique du Congo, au Mexique, à la Norvège et à l’Argentine, et il devra désormais attendre quatre ans avant d’avoir une nouvelle occasion de disputer son premier match en Coupe du monde.

Warnock critique sévèrement Tuchel

L’entraîneur légendaire de la Premier League, Neil Warnock, a vivement critiqué Tuchel pour avoir ignoré la pépite mancunienne alors que l’Angleterre s’efforçait de conserver son avance face à l’Argentine.

Interrogé par talkSPORT, il a déclaré : « Mainoo était exactement le genre de joueur dont on avait besoin dans les 25 dernières minutes, car il est en forme physiquement, il sait conserver le ballon et il est capable de courir avec. »

Il a ajouté : « Ce genre de choses, on ne le dit pas à la presse, mais au joueur lui-même. On lui dit : “Tu ne t’entraînes pas assez, mon garçon, peux-tu améliorer tes performances ?” ».

Manchester United espère qu’il n’a pas subi de blessure grave.

Plus tôt dans la journée, Manchester United s’est incliné 1-0 face à Wrexham lors de son premier match amical et espère que Mainoo n’a pas subi de blessure grave.

Le milieu de terrain avait pris part à 30 rencontres sous le maillot des Red Devils la saison passée, pour un bilan d’un but et trois passes décisives. Il avait alors gagné la confiance de l’entraîneur Michael Carrick après avoir été constamment écarté par son prédécesseur, Robin Amorim.

Les Red Devils espèrent que ce joueur, très apprécié des supporters, sera opérationnel pour le coup d’envoi de la Premier League, le 22 août contre Hull City.