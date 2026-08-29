« On ne peut pas attribuer le Ballon d’Or à un joueur uniquement parce qu’il a remporté la Ligue des champions ou la Coupe du monde », a déclaré le Portugais en conférence de presse des Merengue avant le match de dimanche contre le promu FC Malaga au Santiago-Bernabeu.

Au lieu de cela, une telle distinction devrait, selon lui, revenir à des acteurs qui marquent une époque et qui manquent aussi au sport après la fin de leur carrière active. « Pour moi, le Ballon d’Or doit aller à l’un de ces joueurs qui nous manqueront pour l’éternité lorsqu’ils arrêteront de jouer. Maradona me manque, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Zizou, Lothar Matthäus... Ces gens me manquent », a déclaré Mourinho.

Si les succès collectifs devaient être récompensés en priorité, il existerait, selon l’argumentation de Mourinho, des alternatives plus appropriées. « Si l’on veut honorer la Ligue des champions, il faut donner le Ballon d’Or à Luis Enrique, le Ballon d’Or des entraîneurs, qui représente l’équipe. Ou à l’équipe nationale espagnole. Mister De la Fuente mérite assurément le Ballon d’Or des entraîneurs. Ce serait la grande récompense pour une équipe qui entre dans l’histoire », a développé Mourinho.

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Comment José Mourinho critique-t-il l’attribution du Ballon d’Or ?

Selon lui, le niveau de performance individuel doit être considéré séparément. « Autre chose est le meilleur joueur du monde. Il ne doit être ni du Paris Saint-Germain ni de l’équipe nationale espagnole », a expliqué Mourinho, avant de poursuivre : « Le meilleur joueur du monde, ce sont deux, trois ou quatre joueurs, et nous savons qui ils sont et où ils sont. Et ils sont ici. Et nous savons qui a écrit l’histoire individuellement cet été. »

Par ailleurs, le scepticisme du joueur de 63 ans quant aux critères des décideurs transparaît également. « Peut-être que le Ballon d’Or est aussi quelque chose de politique. Et quand la politique entre en jeu, cela me plaît moins. Vous connaissez mon opinion sur le Ballon d’Or. Nous n’allons maintenant inventer quelque chose de nouveau ni pour l’équipe nationale espagnole ni pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs ? C’est autre chose », a déclaré Mourinho.

La 70e cérémonie du Ballon d’Or figure au programme le lundi 26 octobre et s’accompagne d’une nouveauté particulière. À l’occasion de ce jubilé, le prestigieux gala se déroulera pour la première fois non pas à Paris, mais à Londres. Depuis 1956, France Football désigne chaque année le meilleur joueur de la saison écoulée avec le Ballon d’Or.

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Comment fonctionne l’attribution du Ballon d’Or ?

Pour l’attribution du Ballon d’Or, la période allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 est évaluée. Outre les performances au niveau des clubs, la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord entre donc également en ligne de compte dans l’évaluation.

Le vote est effectué par un total de 100 journalistes issus des pays qui figurent parmi les 100 meilleures nations du classement mondial de la FIFA. Chaque représentant des médias choisit son top 10 personnel à partir de la shortlist officielle et attribue des points de manière échelonnée : le premier reçoit 15 points, le deuxième 12, le troisième 10, le quatrième 8 et le cinquième 7 points. Les places six à dix sont ensuite récompensées par 5, 4, 3, 2 et un point.

Ballon d’Or : les dix derniers vainqueurs

Année Vainqueur 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 non attribué 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi







