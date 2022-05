"Il n'a jamais été un milieu" - Retour sur le passage de Fabinho au Real Madrid

L'international brésilien a porté la tunique du Castilla lors de la saison 2012-2013, avant de partir briller à Monaco puis Anfield.

Avec le recul, on peut dire que c'était une équipe "B".

Alvaro Morata menait la danse, avec Jese Rodriguez en soutien. Denis Cheryshev jouait sur la gauche, avec Lucas Vazquez sur le flanc opposé.

Au milieu, Omar Mascarell, Borja Garcia et un jeune nommé Casemiro faisaient la loi, tandis que Nacho et Diego Llorente maintenaient l'ordre en défense.

Oui, la classe 2012-13 du Real Madrid Castilla était assez spéciale. La plupart d'entre eux ont fait de brillantes carrières en Europe.

Et ce week-end, en finale de la Ligue des champions, les Espagnols rencontreront peut-être le meilleur de tous les diplômés.

Un jeune venu de Fluminense

Fabinho n'avait que 18 ans lorsqu'il est arrivé à Madrid. C'était un arrière grand et maigre qui avait été arraché à Fluminense, son premier club, avant d'avoir fait une seule apparition en équipe première.

Rio Ave, un club modeste du nord du Portugal, l'avait signé. Nuno Espirito Santo, l'ancien entraîneur des Wolves et de Tottenham, est leur manager, tandis que Jan Oblak et Ederson, aujourd'hui deux des meilleurs gardiens de but du monde, font partie de l'équipe, ainsi que Bebe, qui a déjà appartenu à Manchester United.

L'adolescent Fabinho s'est entraîné brièvement avec eux, mais a été prêté au Castilla presque immédiatement. Tout cela fait partie du grand plan de Jorge Mendes, le super-agent le plus souvent associé à des gens comme Cristiano Ronaldo et, bien sûr, José Mourinho.

À l'époque, Mourinho était l'entraîneur du Real Madrid et Ronaldo était sa star. Fabinho, quant à lui, est arrivé dans l'équipe "B" sans faire de bruit. Inconnu et non testé, l'un des nombreux paris de Mendes.

Alberto Toril était l'entraîneur de Castilla cette saison-là, et il se souvient de Fabinho avec émotion.

"Il était très timide, mais vous pouviez immédiatement voir son potentiel en tant que joueur", dit-il à GOAL.

"Quand il est arrivé, il occupait une position un peu étrange pour le type de footballeur qu'il était. Il mesurait 1,90 m, mais il était arrière droit, ce qui est inhabituel, non ?

"Il jouait parfois en tant que défenseur central, mais jamais en tant que milieu de terrain. À l'époque, il n'était tout simplement pas considéré comme un joueur de milieu de terrain, même si nous n'étions pas sûrs de sa meilleure position à l'avenir."

Fabinho a fait 30 apparitions avec le Castilla cette saison-là, et Mourinho lui a offert ses débuts avec le Real en fin de saison. Il a joué 14 minutes en tant que remplaçant contre Malaga en mai 2013, offrant une passe décisive à Angel Di Maria pour le dernier but d'une victoire 6-2 au Santiago Bernabeu.

"Mourinho et son équipe d'entraîneurs avaient une bonne estime pour lui", dit Toril. "Ils se renseignaient toujours sur son évolution et étaient très attentifs à son développement. Il participait souvent aux entraînements avec l'équipe première."

Toril, qui a ensuite dirigé Elche en deuxième division espagnole et qui entraîne aujourd'hui l'équipe Femenino du Real, se souvient avoir été particulièrement frappé par la compréhension du jeu de Fabinho, ainsi que par sa personnalité et ses qualités techniques.

"Il était désireux d'apprendre", dit-il. "Il était très bien placé et prenait toujours de bonnes décisions avec le ballon. On pouvait voir sa confiance grandir au fil de la saison.

"Ses coéquipiers l'adoraient. Il s'intégrait bien avec de grands joueurs comme Morata, Nacho, Casemiro, Lucas Vazquez, Jese. C'étaient de très jeunes joueurs à l'époque, mais très préparés.

"Avec Fabinho, nous avons tous vu qu'il avait de grandes conditions pour l'avenir. Il a joué beaucoup de matchs, et son comportement a toujours été d'un bon niveau. Il était très cohérent, attentif et généreux. Il a joué beaucoup de bons matchs."

Un développement à Monaco

Cette saison-là, le Castilla a terminé huitième de la Segunda Division, juste devant une équipe de Barcelone B qui comptait des joueurs comme Rafinha, Gerard Deulofeu, Sergi Roberto et Alex Grimaldo. Ils étaient les meilleurs buteurs de la division avec 80 buts, bien qu'ils aient perdu autant de matchs (17) qu'ils en ont gagné.

Mais alors que d'autres membres de cette équipe obtiendront des chances d'être titulaires - Casemiro, Nacho et Vazquez sont tous encore au club - la carrière de Fabinho se fera ailleurs.

Il a rejoint Monaco à l'été 2013, alors que Mendes commençait à charger le club de Ligue 1 de ses clients, parmi lesquels Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Ricardo Carvalho et, plus tard, Bernardo Silva.

Son développement s'est accéléré en France, bien qu'il ait été considéré, au départ, comme un défenseur latéral. Ce n'est que plus tard, vers l'âge de 20 ans, qu'il s'est imposé comme milieu de terrain défensif. Depuis, il est devenu l'un des meilleurs dans ce domaine.

"Son évolution a été extraordinaire", dit Toril. "Il était toujours en grande forme, mais il était jeune et devait évoluer.

"Lorsqu'il jouait pour le Castilla, Casemiro jouait à ce poste, il a donc dû aller ailleurs pour se développer et évoluer.

"C'est un joueur de grande classe. Il a une grande capacité physique, et l'utilise si bien sur le terrain. Il est si bon en possession du ballon, il prend toujours de bonnes décisions en quelques touches de balle.

"Tactiquement, c'est un joueur très intéressant, toujours bien positionné, très compétitif et avec une mentalité de gagnant. C'était un plaisir de l'entraîner."

Fabinho, bien sûr, est arrivé à Liverpool au lendemain de la dernière finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, rejoignant Monaco pour près de 50 millions d'euros dans les 48 heures suivant la défaite des Reds à Kiev en 2018.

Depuis lors, il est devenu un champion d'Europe, du monde et de la Premier League avec l'équipe de Jurgen Klopp, s'imposant au passage comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Il s'est remis d'une blessure à l'ischio-jambier pour jouer à Paris ce week-end et devrait être un joueur clé dans la quête de Liverpool pour remporter sa septième Coupe d'Europe.

Pas mal pour un arrière droit longiligne, non ?